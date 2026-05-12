Auf dem Dach der russischen Vertretung bei internationalen Organisationen in Wien-Donaustadt sind drei von 20 Satellitenanlagen entfernt worden. Das Außenministerium bestätigte diese Angaben des ORF-Radios am Dienstag gegenüber der APA. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hatte am Montag in Brüssel erklärt, dass sich der „Antennenwald gelichtet“ hätte. Und: Österreich habe von Russland „volle Aufklärung über diesen Antennenwald verlangt“.

Anfang Mai wurden drei russische Diplomaten aus Österreich ausgewiesen, die direkt in Satellitenspionage in Wien involviert gewesen sein sollen. Mithilfe von Satellitenanlagen auf dem Gelände der russischen Botschaft in Wien-Landstraße sowie der russischen Diplomatensiedlung in Wien-Donaustadt sollen laut Medienberichten Daten etwa von internationalen Organisationen abgesaugt worden sein. Das Justizministerium hat einen Gesetzesentwurf ausgearbeitet, mit dem die Spionage gegen EU-Einrichtungen und internationale Organisationen unter Strafe gestellt werden soll. Auch das Anwerben von Spionen und sich Anwerbenlassen soll demnach künftig mit Strafe geahndet werden.

Experte: „Symbolischer Erfolg“

Der Rückbau dieser Spionageanlagen und die Diplomatenausweisung seien zwar ein „symbolischer“, aber doch ein klarer „Erfolg der Außenministerin“, erklärte der Geheimdienstexperte Thomas Riegler vom Austrian Center vor Intelligence, Propaganda and Security Studies in Graz im Ö1-Morgenjournal. „Da darf man nicht vergessen, dass die Präsenz in Wien auch für Russland wichtig ist. Es ist nach wie vor einer der weltweit größten Botschaften.“ Selbst mit einer Gesetzesverschärfung würden Botschaftsmitarbeiter, die diplomatische Immunität haben, vor Strafverfolgung jedoch weiterhin geschützt sein, ergänzte Riegler.

„Ich glaube, es ist vor allem als Botschaft zu verstehen, dass also Österreich vermehrt jetzt auf diese roten Linien pocht und nicht mehr alles toleriert wird, was vielleicht in der Vergangenheit der Fall gewesen wäre. Auf der anderen Seite darf man sich da keinen Illusionen hingeben, Großmächte wie Russland, aber auch andere Staaten werden sich durch diese Verschärfung der österreichischen Gesetzeslage nicht davon abhalten lassen, weiterhin in Wien oder in Österreich Spionage zu betreiben.“ Riegler ergänzte: Allein aufgrund der Präsenz der internationalen Organisationen in Wien bleibe die Stadt „weiterhin ein Spionageschauplatz, und da ändert jetzt die Gesetzeslage oder geänderte Gesetzeslage nichts daran“.