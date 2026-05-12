„Für nahezu die Hälfte aller Urlauber spielt Essen, also das kulinarische Angebot, eine ausschlaggebende Rolle bei der Wahl ihres Reiseziels“, erklärt Kärnten-Werbung-Chef Klaus Ehrenbrandtener bei der Präsentation des „Slow Food Kärnten Guide 2026/27“ im Forellenhof Jorde in Klagenfurt. Und für zumindest 40 Prozent ist gutes Essen ein wichtiger Erlebnisfaktor im Urlaub.

Es verwundert also nicht, dass die Kärnten Werbung seit Jahren eng mit dem Verein „Slow Food Kärnten“ kooperiert und den 200 Seiten umfassenden Führer in Kooperation zum sechsten Mal herausbringt, vermarktet und vertreibt. „Für den Tourismus in Kärnten ist dieser kulinarische Reiseführer mittlerweile unverzichtbar“, so Ehrenbrandtner.

Tourismusmanager Roland Sint und Gottfreid Bachler © KLZ / Marko Petelin

Einheimische und Urlauber finden im neuen Slow Food Kärnten Guide 76 Restaurants, vom Spitzenrestaurants mit Michelinsternen oder Gault & Millau-Hauben bis zur urigen Gaststätte, 20 Jausenstationen, Almhütten oder Buschenschenken und 75 regionale Hofläden sind dabei.

Eine wesentliche Neuerung in der aktuellen Ausgabe: „Wir haben heuer auf die Abstufungen mit roten Schnecken, dem Slow-Food-Markenzeichen, verzichtet. Die, die drinnen sind, die können es einfach“, sagt Vereinsobmann Gottfried Bachler. Man orientiere sich noch stärker an den internationalen Slow-Food-Standards, des 160 Länder umfassenden Netzwerks: „Aufgenommen werden Kärntner Betriebe, die für gutes, sauberes und fair produziertes Essen stehen.“ Regionalität, Herkunft sowie handwerkliche Qualität müsse dabei authentisch vermittelt werden, sagt Bachler.

Analog und digital

Heuer setzt man auch verstärkt auf digitale Präsenz. Den klassischen Guide in Buchform gibt es weiterhin um 7 Euro, die digitale Version ist kostenlos unter https://slowfood.guide/ zugänglich und bietet zusätzliche Vorteile: „Digital gibt es direkt buchbare Slow Food Erlebnisse und eine Übersicht der Slow Food Gastgeber und Beherbergungsbetriebe in der Region auf einer interaktiven Kärnten-Karte“, erklärt Gertrude Ortner, Projektleiterin bei der Kärnten Werbung.

Für Slow-Tourism-Projektleiter Eckart Mandler macht der Guide die kulinarische Vielfalt Kärntens sichtbar: „Das Ursprüngliche wird belebt und Kostbarkeiten der Region bewahrt. Er zeigt wie viel Handwerk und regionale Identität in Kärnten steckt.“ Was vor zehn Jahren mit Pioniergeist begonnen wurde, sei mittlerweile zu einer Bewegung mit mehr als 3000 Menschen in Kärnten gewachsen. „Kärnten war hier immer ein Vorreiter, etwa mit der ersten Slow Food Travel Region der Welt“, so Mandler.