Nur noch zwei Monate, dann ist das aktuelle Schuljahr schon wieder zu Ende. Gut möglich, dass es das letzte für die Volksschule Retznei in ihrer jetzigen Form ist. An Schülerinnen und Schülern mangelt es zwar noch nicht: Aktuell besuchen 52 das dreiklassig geführte Haus – davon kommt etwa ein Drittel aus anderen Sprengeln. Grund für diesen relativ hohen Anteil ist der musikalische und reformpädagogische Schwerpunkt der preisgekrönten Bildungseinrichtung.

Gemeinde muss sparen

Dass sie trotzdem zur Diskussion steht, ist wirtschaftlichen Gründen geschuldet. So argumentiert jedenfalls Hannes Zweytick, Bürgermeister der Marktgemeinde Ehrenhausen an der Weinstraße. Geht es nach dem ÖVP-Politiker, könne es sich die Gemeinde nicht mehr leisten, alle drei Volksschulen (Ratsch, Retznei und Ehrenhausen) zu erhalten. Zumal die beiden letzteren auch sanierungsbedürftig seien.

Investieren möchte Zweytick aber nur in die zentral gelegene Volksschule in Ehrenhausen. „Eine räumliche und organisatorische Zusammenführung der beiden Schulen in Ehrenhausen macht absolut Sinn.“ Der Platz sei vorhanden, allenfalls notwendige Adaptierungen seien langfristig günstiger, als den Standort in Retznei zu erhalten.

Ob das überhaupt machbar ist, war in den letzten Wochen Gegenstand einer Erhebung durch die Bildungsdirektion Steiermark. Deren Befund hätte Ende letzter Woche bei einem Runden Tisch mit Gemeinde- und Elternvertretern behandelt werden sollen, wurde aber nicht rechtzeitig fertig. Eines stellte Oliver Kölli, Leiter der Bildungsregion Südweststeiermark, aber schon Anfang Februar klar: „Es ist alleinige Entscheidung der Gemeinde als Erhalter, ob sie Schulen räumlich zusammenlegt. Der pädagogische Schwerpunkt der Volksschule Retznei bleibt aber auf jeden Fall erhalten.“

Brigitte Wohlmutter, Natascha Beitsma und Annemarie Güttinger vom Elternverein kämpfen für den Erhalt der VS Retznei © Privat

Damit wollen sich Elternvertreter allerdings nicht abspeisen lassen. „Das klingt vielleicht gut, ist in der Realität aber etwas völlig anderes. Allein schon aufgrund der Größe“, meint Annemarie Güttinger. Kritik äußert sie auch an der aus ihrer Sicht intransparenten Entscheidungsgrundlage und Kommunikation der Gemeinde. „Bis jetzt wurde nur über die Volksschulen Retznei und Ehrenhausen geredet, jene in Ratsch war noch nie Thema“, findet Güttinger.

Promis und Politik unterstützen

Ziel sei es, nicht nur den Schwerpunkt, sondern auch die Eigenständigkeit der VS Retznei am aktuellen Standort zu erhalten. Unterstützung bekommt der Elternverein dabei nicht nur von Prominenten wie Burgtheater-Star Nicholas Ofczarek oder Musiker Paul Pizzera, sondern auch von der Politik. Sowohl SPÖ als auch NEOS und Grüne setzen sich auf Landesebene für den Fortbestand der Schule ein.

Bürgermeister Hannes Zweytick zeigt sich davon unbeeindruckt und drängt auf eine rasche Entscheidung. „Sowohl wir als Gemeinde als auch die Eltern wollen wissen, wie es weitergeht.“ Sollte der Befund der Bildungsdirektion noch diese Woche eintreffen, könnte der Gemeinderat schon in seiner Sitzung am 18. Mai einen Beschluss fassen.