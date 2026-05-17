Der Hartberger Musikschuldirektor Alois Lugitsch kann es zum Glück für die kulturelle Identität von Hartberg nicht lassen. Auch heuer sorgt er mit der Freiluftaufführung des Musicals „Artus – Excalibur“ für ein Geist und Herz berührendes Kulturerlebnis. 1999 rief Lugitsch die Musical Festspiele Schloss Hartberg ins Leben.

Im Gründungsjahr brachte man das auf einem biblischen Fundament basierende Musical „Ruth“ im Schlosshof zur Aufführung. Der immense Publikumszuspruch und der überregionale Erfolg – so gastierte man etwa 2005 mit dem Musical „Jakob und Esau“ beim Weltjugendtreffen in Bonn – motivierten Lugitsch, künstlerisch anspruchsvolle Musicalproduktionen zu einer fixen Größe im Kulturleben seiner Heimatstadt zu machen. Heuer stemmt man bereits die insgesamt 16. Produktion.

1999 feuerte der Hartberger Musikschuldirektor die Initialzündung für die Musical Festspiele im Schloss Hartberg © KLZ/ Franz Brugner

Strategie und Leidenschaft

Es sind viele Fäden, die in den Händen von Lugitsch zusammenlaufen, um ein solches kulturelles Herzeigeprojekt mit relativ bescheidenem Budget aber umso größerem idealistischen Engagement realisieren zu können. „Ohne großzügige finanzielle Unterstützung seitens der heimischen Wirtschaft wäre das gar nicht möglich“, streut der Intendant den Sponsoren rote Rosen. Allein die zeitliche Organisation der mehrmonatigen Probenarbeiten für die insgesamt 80 Mitwirkenden verlangt ein strategisches Denken. Lugitsch beweist stets kühlen Kopf, auch wenn einmal der Motor stottert und das „Werkl“ nicht rund läuft. Man darf ihn als Fels in der Brandung bezeichnen.

Besonders freut es Lugitsch, keine Nachwuchssorgen zu kennen. So kann er heuer wieder acht durchwegs jugendliche Neuzugänge im Ensemble vermelden. Sie hätten von sich aus, so der Intendant, die Initiative ergriffen, Bühnenluft schnuppern zu dürfen. Die Rolle der Nestküken nehmen die beiden 11-jährigen Mädchen Rosa Schuller und Sophia Lugitsch-Nill ein, die sängerisch im Duett in Erscheinung treten werden. Letztere ist übrigens eine Enkeltochter des Intendanten, dessen jüngster Sohn Tobias, Student an der Kunstuni Graz, als Lanzelot eine Hauptrolle spielen wird. Man kann also durchaus von einem familiären Mehrgenerationenprojekt sprechen.

Das Ensemble wächst stetig weiter: in der heurigen Produktion heißt man acht Neuzugänge willkommen © Musical Festspiele Schloss Hartberg

Mythos Camelot

Mit dem für heuer ausgewählten Musical „Artus – Excalibur“ , komponiert von Frank Wildhorn, hat man zweifelsohne eine gute Wahl getroffen. Die turbulente Handlung ist im frühmittelalterlichen Britannien angesiedelt, wo sich das Land nach Abzug der Römer als verhasste Okkupatoren erst mühsam neu als einheitliches Staatsgebilde formieren muss. Die Gesellschaft selbst ist tief gespalten. Es gilt, die verfeindeten Lager wieder auszusöhnen.

Um herauszufinden, wer der wahre Herrscher von England sein soll, schafft Zauberer Merlin das sagenumwobene Schwert Excalibur herbei und rammt es in einen großen Felsen. Seine Prophezeiung besagt, dass nur die vom Schicksal als König auserwählte Person es aus dem Stein ziehen könne. Es ist Artus, der das zur eigenen Verwunderung schafft. Im ersten Schock über der ihm damit auferlegten Verantwortung flieht er aber Hals über Kopf in die Wälder.

Nach einer längeren Nachdenkpause stellt er sich aber der großen Verantwortung und lässt das verfallene Schloss Camelot als seinen Herrschaftssitz wieder instandsetzen. Doch da dämmert großes Ungemach mit dem Erscheinen seiner Halbschwester Morgana, die mit dunklen Mächten in Verbindung steht, herauf. Als eine Art Racheengel ist ihr ganzes Trachten darauf fokussiert, Artus vom Königsthron zu stoßen.