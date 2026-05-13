Er zählt zu den berühmtesten Lokalen der Region, sein Gründer Fritz Košir (1936-2018) war selbst so etwas wie eine Legende, nun macht der Mad Club Košir in Bärnbach einmal mehr von sich reden. Mittlerweile ist Tochter Xandi Košir Pächterin des Lokals, und sie lässt es ab sofort im Gastgarten gehörig krachen – und zwar mit einem acht Quadratmeter großen LED-Bildschirm der Firma Mediasystem, der ganzjährig im Freien bespielbar ist.

Premiere für Gastgarten-Event

Eröffnet wird das neue Event-Highlight in der Region am Mittwoch, 13. Mai, mit einem großen Fest. „Wir geben gratis Souvlaki-Spieße so lang der Vorrat reicht aus und zeigen den Film von Wolfgang Scherz, den er über meinen Vater zusammengestellt hat“, schildert Xandi Košir. Mit diesem Streifen des Bärnbacher Filmemachers und großen Košir-Fans (er soll ab 16 Uhr gezeigt werden und wird dann in Dauerschleife wiederholt) läutet der Mad Club eine neue Ära ein.

Denn „wir möchten ab sofort Sportereignisse, Film-Specials oder auch Gaming-Partys bei uns im Gastgarten bringen“, so Košir. Sie ruft Interessenten dazu auf, Ideen zu bringen, „wir sind für alles offen“. Großer Gastgarten-Höhepunkt wird natürlich die heurige Fußballweltmeisterschaft sein (11. Juni bis 19. Juli), „und unser Vorteil ist, dass jene Leute, die das nicht so interessiert, ja im Lokal genügend Platz finden, Live-Konzerte, Billard, all das wird es künftig ja auch noch geben“.

Neue Jukebox inklusive

Seit drei Wochen freuen sich die Gäste übrigens an einem weiteren Technik-Highlight im Mad Club. „Wir haben uns eine Digitale Jukebox angeschafft, die nicht nur tollen Sound und Musik liefert, sondern auch richtig cool aussieht“, ist Xandi Košir begeistert. Kurzum: Der legendäre Mad Club Košir ist keineswegs aus der Zeit gefallen – ganz im Gegenteil.