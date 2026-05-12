Die Lastwagen spielen in seinem beruflichen Leben schon lange die unangefochtene Hauptrolle. Simon Reif aus St. Martin am Silberberg (Gemeinde Hüttenberg) hat 2016 seinen LKW-Führerschein gemacht. „Anschließend habe ich fünfeinhalb Jahre beim Gurktaler Transportunternehmen Feichtinger gearbeitet“, erzählt der 35-Jährige. Während eines weiteren Engagements bei einer Lavanttaler Firma reiften schließlich weitreichende Gedanken im Kopf des Hüttenbergers.

„Im vergangenen Herbst habe ich mir überlegt, dass ich das Geld eigentlich selbst verdienen kann“, sagt Reif mit einem Schmunzeln. Den letzten Antrieb für den Sprung in die Selbstständigkeit habe ein guter Kumpel gegeben. „Er hat immer gesagt, dass ich mich das nie trauen würde. Das war die letzte kleine Motivation, die es gebraucht hat. Er hat mich provoziert“, erzählt er lachend. Seit Kurzem ist Reif mit seinem Betrieb „RS Transporte“ auf den Straßen im Bezirk und auch darüber hinaus bis in die Steiermark unterwegs.

Die Auftragslage zu Beginn sei sehr zufriedenstellend © KK/Privat

Ein-Personen-Unternehmen

„Ich transportiere generell Holz, das betrifft Energie-, Schleif- oder auch Blochholz. Dazu kümmere ich mich um Heuballentransporte und Holzschnittware“, betont der Neuunternehmer. In der Zukunft möchte sich Reif auch mehr auf den Transport von Strauch- und Heckenschnitt fokussieren. „Meine Kunden sind hauptsächlich Firmen, Forstbetriebe und Landwirte.“

Der Start in das Unternehmertum verlief laut dem 35-Jährigen sehr gut. „Die Auftragslage ist größer als gedacht. Ich bin ausgelastet“, freut sich Reif. Aktuell ist der Hüttenberger ein Ein-Personen-Unternehmen. „Ich möchte mir zunächst eine Zeit lang ansehen, wie sich die Auftragslage entwickelt. Wichtig ist mir jetzt vor allem, neue Kunden zu gewinnen.“ Die Aufnahme eines weiteren Mitarbeiters stehe zurzeit nicht oben auf der Prioritätenliste.