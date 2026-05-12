Mit 4,1 bis 5,7 Milliarden Euro pro Jahr beziffert die Wifo-Studie „Analyse klimakontraproduktiver Subventionen in Österreich“ aus 2022 das Volumen der entsprechenden Förderungen. Das Thema ist nicht nur kompliziert, sondern auch politisch heikel. Vielleicht auch deshalb hat sich die Dreierkoalition vorgenommen, hier äußerst vorsichtig vorzugehen. Für 2028 haben ÖVP, SPÖ und Neos vereinbart, hier nur im Ausmaß von 190 Millionen Euro zu konsolidieren. Insgesamt soll bei allen Förderungen bis 2029 um 1,9 Milliarden Euro gekürzt werden.

Welchen klimaschädlichen Förderungen es nun an den Kragen gehen soll, muss die Koalition in den nächsten Wochen fixieren. Die Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer am 10. Juni rückt mit Riesenschritten immer näher. Das Problem dabei: „Jetzt ist ein denkbar schlechter Zeitpunkt, weil die Regierung angesichts der aktuellen Lage alles vermeiden will, was die Inflation zusätzlich antreiben könnte“, sagt die Wifo-Ökonomin und Co-Autorin der Studie Daniela Kletzan-Slamanig zur Kleinen Zeitung.

Verkehr und Energie im Fokus

Unter den Begriff klimaschädliche Subventionen fallen Maßnahmen, die die Verwendung von fossiler Energie sowie emissionsintensiven Aktivitäten begünstigen. Knapp mehr als die Hälfte fällt in die Kompetenz der Bundesregierung, der Rest muss international beziehungsweise auf EU-Ebene koordiniert werden. Zu 63 Prozent profitieren von den Maßnahmen Unternehmen, zu 37 Prozent private Haushalte.

Mit 61 Prozent entfällt laut Wifo-Studie der größte Anteil auf den Verkehr, davon rund drei Viertel auf den Straßenverkehr und ein Viertel auf Luftverkehr sowie Schifffahrt. Dabei geht es etwa um die zahlreichen Förderungen für Autofahrer – allen voran für Pendler und Dienstwagenbesitzer – sowie Vergünstigungen für Treibstoffe für Flugzeuge und Schiffe. Der zweitgrößte Brocken entfällt mit 38 Prozent des Fördervolumens auf den Energiebereich, etwa das Herstellerprivileg, die Energieabgabenvergütung oder die kostenfreie Zuteilung von Emissionsberechtigungen. Der Anteil der Landwirtschaft ist mit 28 Millionen Euro dagegen äußerst gering, allerdings wurden Maßnahmen, die auf die Unterstützung von Tierhaltung abzielen, nicht berücksichtigt.

Dreierkoalition muss kleinere Brötchen backen

In normalen Zeiten wäre es wohl um die geringere Besteuerung von Diesel oder den Absetzbetrag namens Pendlereuro geschehen. Rund eine Million Arbeitnehmer profitieren von einer Pendlerförderung, davon erhalten rund 700.000 das große Pendlerpauschale. Doch der Iran-Krieg hat erneut eine Energiekostenspirale in Kraft gesetzt, weshalb die Angst vor einem weiteren Inflationsschub umgeht. Finanzminister Marterbauer hat deshalb bereits angedeutet, dass sich das in der derzeitigen Phase nicht umsetzen lasse. Tatsächlich geht die Dreierkoalition mit der Spritpreisbremse sogar den umgekehrten Weg, handelt es sich dabei doch um eine astreine klimaschädliche Subvention. Der Kampf gegen die Inflation hat trotzdem Vorrang.

Also müssen kleinere Brötchen gebacken werden. Welche genau, ist noch zwischen den betroffenen Ministerien zu klären, allen voran zwischen dem Finanz- und Klimaschutzministerium. Für Wifo-Forscherin Kletzan-Slamanig geht es darum, soziale Treffsicherheit mit ökologischer Wirksamkeit zu verbinden. Sie rät dazu, den Blick auch auf regulatorische Barrieren zu richten, die klimaschädliches Verhalten fördern und nennt dabei Anforderungen für Autostellplätze oder die Regeln für einen schnelleren Heizungstausch in größeren Wohnanlagen.