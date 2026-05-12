Nach Schulschluss am 10. Juli 2026 wird die Volksschule Modriach (Gemeinde Edelschrott) nicht mehr aufsperren. Es sind schlicht zu wenig Schülerinnen und Schüler angemeldet, im Schuljahr 2026/27 wären es nur noch fünf Kinder gewesen, berichtet Bürgermeister Georg Preßler. Damit ereilt die Volksschule dasselbe Schicksal wie jene in Afling (Bärnbach), auch dort wird die Volksschule mit Ende des Schuljahres aufgelassen.

Schülerzahl eingebrochen

Die Schülerzahl der Volksschule hatte sich in den letzten Jahren meist zwischen 13 und 17 eingependelt, im aktuellen Schuljahr sind es noch acht Kinder. Im Februar hatte es deshalb eine Besprechung mit der Bildungsdirektion gegeben, schildert Preßler: „Da wurde uns gesagt, dass ein Schulbetrieb sozial und pädagogisch mit so einer geringen Schüleranzahl leider nicht adäquat ist. Kinder müssen ja auch voneinander lernen und sich vergleichen können.“

Kurz darauf wurden betroffene Familien und im April in einer Bürgerversammlung auch die restliche Bevölkerung informiert. Ende April wurde der Beschluss, die Schule aufzulassen, im Gemeinderat gefasst. „Es tut uns sehr leid, dass es so gekommen ist, aber auf Basis der Tatsachen haben wir versucht, eine nachvollziehbare Entscheidung zu treffen und die Bevölkerung transparent zu informieren“, so Preßler.

Kindergarten und Bürgerservicestelle bleiben

Ab kommendem Schuljahr werden Kinder aus Modriach in den Schulsprengel Edelschrott überführt, „wir werden uns da auch um eine Busverbindung kümmern“, verspricht der Bürgermeister.

Die Musikvolksschule und -mittelschule Edelschrott © KLZ / Dunst

Die Bürgerservicestelle und der Kindergarten werden im Gebäude verbleiben. Aktuell wäre eine Auflassung des Kindergartens kein Thema, betont Preßler. Er lobt außerdem ausdrücklich die Zusammenarbeit mit Pädagogin Daniela Geyrhofer-Doller: „Sie war eine tolle Lehrerin und Leiterin für unsere Schule.“