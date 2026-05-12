Der Streit zwischen Designer Philipp Plein (48) und seiner Ex-Partnerin Lucia Bartoli (32) eskaliert immer weiter. Seit Monaten kämpfen die beiden öffentlich und vor Gericht um das Sorgerecht für ihre gemeinsamen Söhne Rocket (4) und Rouge (3).

Während Plein vorläufig das alleinige Sorgerecht zugesprochen wurde, macht Bartoli nun mit emotionalen Botschaften und einem Spendenaufruf auf ihre Situation aufmerksam. Die 32-Jährige sei angeblich mittellos. „Seit vielen Monaten bete ich um Gerechtigkeit, aber ich brauche mehr Unterstützung. Eure Hilfe bedeutet mir und meinen Kindern alles“, schreibt sie zu einem Posting auf Instagram.

Der deutsche Designer zeigt sich überrascht und äußert sich gegenüber der „Bild“ zum Spendenaufruf: „Ich habe alles getan, um so eine Entwicklung zum Wohle der Kinder zu vermeiden. Dabei habe ich Lucia immer klargemacht, dass Geld kein Thema sei, habe ihr sogar weiterhin dauerhafte finanzielle Unterstützung zugesichert.“ Seine Ex-Partnerin soll zudem seit dem Ende der Beziehung mietfrei in seinem Penthouse in Lugano leben.

Plein und Bartoli: Trennung und Sorgerechtsstreit

Das einstige Glamour-Paar galt lange als glücklich. Plein und Bartoli wurden regelmäßig gemeinsam auf Events gesichtet. Doch 2023 folgte nach rund fünf gemeinsamen Jahren überraschenderweise die Trennung. Damals erklärten beide noch, ihre Beziehung künftig „als beste Freunde und Eltern“ weiterführen zu wollen. Von dieser Harmonie ist heute wenig übrig.

Im Mittelpunkt des Konflikts stehen die gemeinsamen Söhne Rocket und Rouge, die laut Medienberichten derzeit bei ihrem Vater in den USA leben. Ein Gericht in Lugano sprach Plein vorläufig das alleinige Sorgerecht zu. Bartoli darf ihre Kinder laut Berichten nur eingeschränkt und unter Aufsicht des Jugendamtes sehen. Plein hatte während des Prozesses ein psychologisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Beide Seiten erheben schwere Vorwürfe gegen den jeweils anderen. Bartoli schrieb auf Instagram verzweifelt: „Bitte lass mich meine Babys sehen.“ Plein wiederum erklärte gegenüber RTL, die Entscheidung sei „keine Entscheidung, um die ich jemals gebeten habe“. Bartoli glaubt bis heute an einen Justizirrtum und möchte für ihre Kinder kämpfen, aber dafür benötige sie Geld.

Plein hat insgesamt vier Söhne mit drei verschiedenen Frauen. Neben den zwei Kindern mit Bartoli hat er mit seiner neuen Partnerin Sohn Hurricane Thor Thunder (geboren 2024) und einen zehnjährigen Sohn mit Fernanda Rigon.