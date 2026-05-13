Runderneuert präsentiert sich eine der größten Veranstaltungen der Region: Die legendären Kunstfiguren Schwabler Gerhard und Hatzl Wolfi vom Marderjagdverein Söding laden am Samstag, dem 16. Mai, wieder zum großen „Rehrlsalotsetzen“ am Parkplatz des Pibersteiner Sees. Rund 9000 Besucher aus ganz Österreich, Deutschland und der Schweiz werden zu dem Groß-Event, das im vergangenen Herbst aus organisatorischen Gründen pausieren musste, in der Weststeiermark erwartet.

Veranstaltung auf professionelle Beine gestellt

Inzwischen haben die Veranstalter die Gams Entertainment GmbH gegründet, womit das Rehrlsalotsetzen nicht mehr als Marderjagdverein organisiert wird. Das war auch eine der Vorgaben der Behörde, die umgesetzt werden mussten. „Wir haben einige neue Auflagen bekommen, deswegen haben wir uns mit dieser Veranstaltung auch länger Zeit gelassen“, erklärt Schwabler Gerhard. So sind mehr Einsatzkräfte vor Ort, die Präsentationsfläche ist besser abgesichert und auch ein komplett neues Verkehrskonzept wurde ausgearbeitet.

So stehen zum Parken dieses Mal der Schotterparkplatz beim Gestüt Piber und zwei Wiesen gegenüber der Eishalle Rosental nahe der Frantschacher Teiche zur Verfügung. „Es gibt natürlich wieder Shuttle-Busse, die die Besucher von den Parkplätzen zum Veranstaltungsgelände und bis 23 Uhr wieder zurückbringen.“ Rund um das Veranstaltungsgelände wird es zudem eine Geschwindigkeitsreduzierung geben, und die Polizei hat bereits eine Schwerpunktaktion zum Thema Alkohol am Steuer angekündigt.

Am Samstag werden wieder 9000 Besucher am Parkplatz des Pibersteiner Sees erwartet © KLZ / Karl Mayer

Los geht es am Samstag um 10 Uhr mit der Eröffnung: „Um 10.30 Uhr werden drei Musiker ihre extra komponierte Rehrsalot-Polka präsentieren“, freut sich Schwabler Gerhard. Es gibt wieder den Bieranstich mit Bürgermeister Helmut Linhart, und die Bergkapelle Rosental spielt auf. Danach stehen die Oldtimer, Parade der Tierpräparate und allerhand kuriose Fahrzeuge im Mittelpunkt. „Einige davon haben wir schon bei der Saisoneröffnung am Red Bull Ring gesehen.“ Dort war der Marderjagdverein mit einem fahrbaren Hochsitz vertreten, erwartet werden in Köflach unter anderem auch motorisierte Badewannen und Scheibtruhen. Bis 22 Uhr wird gefeiert, am Programm stehen unter anderem auch Fallschirmspringen und ein Feuerwerk, für die Verpflegung ist mit Streetfood-Ständen gesorgt.

Eintritt nur mit Ticket

Die größte Neuerung ist übrigens, dass man nur mit Eintrittskarte auf das Veranstaltungsgelände kommt. 19,90 Euro zahlen normale Besucher, mit Oldtimer-Moped oder Kleinfahrzeug kostet das Ticket 24,90, mit Traktoren und Oldtimern (Pkw, Offroad oder Lkw) kostet der Zutritt 34,90 Euro. „Vereinzelt hat es negative Kommentare wegen des Eintritts gegeben, aber als Veranstaltungs-GmbH müssen wir von der Security über die Mitarbeiter bis zur Registrierkasse für alles bezahlen. Der Ansturm ist aber riesig.“ Die Veranstaltung ist inzwischen komplett ausverkauft, am Veranstaltungstag werden keine Tickets verkauft.