„Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja...“ oder „Summ, summ, summ, Bienchen summ herum...“ – „bienige“ Kinderlieder begleiten uns von klein auf und doch ist es heute wohl so, dass der eine oder andere noch ein wenig Bienen-Nachhilfe braucht. „Die meisten Kinder können eine Biene gar nicht mehr von einer Wespe unterscheiden“, sagt Herwig Klose. Der Bienenpädagoge möchte daher die Liebe zur Biene und das Wissen über sie weitergeben. Allerdings nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen.

Theorie und Praxis entlang des Lehrpfades

Mit dem neugestalteten Bienenlehrpfad setzt er gemeinsam mit dem Bienenzuchtverein Friesach und Umgebung ein Zeichen für Umweltbildung, Regionalität und den Schutz der heimischen Bienenwelt. Unter seiner fachkundigen Leitung können die Besucherinnen und Besucher hautnah erleben, wie ein Bienenvolk arbeitet. Im Zuge des Spaziergangs finden sich entlang des Weges 13 Bienenlehrtafeln, anhand derer das Bienenwesen erklärt wird. „Ich begleite die Teilnehmer durch das Bienenjahr, erkläre, welche Aufgaben ein Imker hat und wie alles funktioniert.“ Zum Schluss gibt es einen Bienenstock, den er öffnet. Hier dürfen die Kinder, ausgestattet mit Imkeranzügen, echte Honigwaben betrachten. Dabei erklärt er das Equipment und zeigt ihnen das Erlernte anhand der Praxis. Das Highlight? „Die Kinder können sich dann ein eigenes Glas Honig abfüllen, die Erwachsenen den eigens produzierten Honiglikör verkosten.“

Klose, hauptberuflich als Pfleger tätig, ist Bio-zertifizierter Imker und bewirtschaftet 80 Bienenvölker. „Ich erzeuge verschiedene Produkte, wie Wald- und heuer erstmalig Blütenhonig. Das hat in diesem Jahr funktioniert, weil das Frühjahr so warm war. Und der Likör ist eben auch sehr beliebt.“ Zur Erklärung: Blütenhonig ist der Nektar von Obstblüten, eher hell und lieblich-süß im Geschmack, Waldhonig, auch Honigtau- oder Laushonig genannt, stammt vorwiegend von Fichten, wo Läuse zuerst den Honigtautropfen produzieren und die Biene diesen sammelt.

Imkerei für jeden

Wie er zu dem Entschluss kam, den Pfad zu gestalten? „Wir wollten Friesach wieder erwecken. Es gibt keine richtige Attraktion, und da ich bereits einen anderen Bienenlehrpfad betreue, habe ich die Idee für daheim adaptiert.“ Der Bienenlehrpfad wurde im Herbst mit viel Mühe und Liebe zum Detail von Vereinsmitgliedern gestaltet und errichtet. Seit 1. April gibt es den Lehrpfad, angenommen wird er bereits sehr gut. „Ich habe zwei Führungen pro Woche und bin bis Mitte Juni ausgebucht“, freut sich Klose. „Man bekommt dadurch einfach wieder viel mehr Bezug zur Natur und zum Regionalen. Klar, eigentlich verbindet man mit einem Imker einen alten Opa. Aber man kann auch schon wesentlich früher damit anfangen“, sagt der 37-Jährige lachend.

Zum Imkern ist er durch seinen ehemaligen Pfarrer gekommen, der ihm seinen ersten Bienenschwarm geschenkt hat. „Dann habe ich mich mit dem Thema befasst, habe mich weitergebildet und eine Ausbildung gemacht.“ So ist er auch zum Bienenzuchtverein gekommen. Dessen Hauptaufgabe ist es, seine Mitglieder zu unterstützen und gemeinsam für die Carcina-Biene an einem Strang zu ziehen.

Gemeinsam für die Carnica-Biene

Stichwort Carnica-Biene: Seit 2016 leitet Manfred Sackl den Verein modernisiert ihn digital und stärkt die Gemeinschaft sowie den Erhalt der besagten Biene. Gegründet wurde der Verein übrigens 1896 von Emil Langhammer. Nach einem anfänglichen Aufschwung und großer öffentlicher Aufmerksamkeit, etwa durch den Kärntner Imkertag 1897, folgten Kriegsjahre und Rückschläge, der Verein konnte sich aber immer wieder erholen. Trotz großer Völkerverluste in den 1930er-Jahren blieb die Organisation aktiv, kam aber während des Zweiten Weltkriegs weitgehend zum Erliegen. Nach 1945 wurde der Verein wieder aufgebaut. Unter Karl Schrott ab 1981 konzentrierte man sich auf Schulungen und die Bekämpfung der Varroa-Milbe (Anm.: Parasit, der an Honigbienen lebt). Ab 1998 führte Adolf Dörflinger regelmäßige Schulungsstammtische ein und förderte Zucht- und Bioimkerei.

Heute gibt es „Imkerstammtische, man spricht über das laufende Bienenjahr oder es wird erklärt, welche Tätigkeiten man von Monat zu Monat für seine Bienen ausführen muss“, weiß Obmann Manfred Sackl. Man kann bei Interesse auch hineinschnuppern „und bekommt dann auch einen Bienenpaten gestellt, der einem zu Beginn hilft“, sagt Klose.

Durch Zufall auf die Biene gekommen

Auch Sackl kam eher durch Zufall auf die Biene: Mit einem Freund gingen sie 2013 zu einem Gasthaus und dieser meinte zu Sackl: „Da blüht alles, aber ist dir aufgefallen, dass nirgendwo Bienen fliegen?“, erinnert sich der Obmann. „Das Problem kannte ich auch von daheim. Als Kind hatte unser Nachbar Bienen, da war die Bestäubung kein Problem, aber über die Jahre ist es immer weniger geworden.“ Das war dann der Anstoß und er kaufte sich zwei Völker. Aktuell hat er 24, „ich habe gerade erst zehn verkauft. Das Ganze macht man ja neben seinem eigentlichen Beruf. Ich habe eine Holzschlägerungsfirma und bin Biolandwirt. Bio aber tatsächlich erst durch die Bienen. Es wäre ja pervers, Bienen zu halten, aber gleichzeitig den Spritzmittelsektor zu unterstützen.“

Wen man aber unterstützen kann, das ist der Bienenzuchtverein selbst. Auf der Burg Petersberg in Friesach findet am 31. Mai ab 11 Uhr die Feier zum 130-Jahr-Jubiläum statt. Herwig Klose wird auch zwei Bienenlehrpfadsführungen, um 13 und 15 Uhr, anbieten. Mehr als 15 regionale Aussteller mit Produkten aus der Natur zeigen ihre Spezialitäten und zur Begrüßung gibt es ein Gläschen Honigwein.