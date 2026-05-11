Das Minus des Jahres 2025 des Landes Kärnten beläuft sich laut Rechnungsabschluss auf 301 Millionen Euro. Die Schulden steigen von 4,04 auf 4,31 Milliarden Euro, berichteten Finanzreferentin Gabriele Schaunig (SPÖ) und ÖVP-Finanzsprecher Michael Maier am Montag in einer Pressekonferenz. Der Rechnungsabschluss soll am 19. Mai in der Landesregierung beschlossen werden.

Im Finanzierungshaushalt stehen Einzahlungen von 3,53 Milliarden Euro Auszahlungen von 3,83 Milliarden gegenüber. Der Ergebnishaushalt listet Erträge von 4,08 und Aufwendungen von 4,21 Milliarden Euro auf, das Nettoergebnis liegt bei minus 123 Millionen Euro.

„Sparsam gewirtschaftet“

Schaunig erklärte, dass sparsam gewirtschaftet worden sei. Gegenüber dem Voranschlag sei der Saldo um 95 Millionen Euro verbessert worden. Teilweise habe man Projekte verschoben, etwa die Sanierung des Regierungsgebäudes am Arnulfplatz. Schuldenabbau sei aber nur möglich, wenn sich die Ertragslage verbessere. Einsparungen habe es etwa bei den Förderungen gegeben, konkret für Photovoltaik und Heizkesseltausch, gespart werde auch durch eine Vereinfachung der Wohnbeihilfe.

Maier nannte den Nettofinanzierungssaldo eine „bittere Pille“. Auf viele Entwicklungen habe das Land keinen Einfluss, höhere Energiepreise träfen auch die öffentliche Verwaltung. Es sei ein Konsolidierungsprozess eingeleitet, erste Schritte seien gelungen. In der Kärntner Landesregierung erhofft man sich von eigenen Strukturmaßnahmen sowie der Reformpartnerschaft mit dem Bund - und einem entsprechenden nächsten Finanzausgleich - Verbesserungen bei der Finanzlage.

2024 lag das Kärntner Nettofinanzierungsdefizit bei 252 Millionen Euro. Der Voranschlag für das laufende Jahr sieht ein Minus von 429 Millionen Euro vor. Die Landesschulden würden damit auf mehr als fünf Milliarden Euro steigen.

Team Kärnten: „Dramatischer Tag“

Von einem „dramatischen Ergebnis und Tag für Kärnten“ spricht Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer. „Es gilt jetzt, Strukturen zu verändern. Das betrifft auch die großen Bereiche Personal, Eigenwerbung und Förderungen“, sagt Köfer. Laut dem Spittaler Bürgermeister müsse vor allem auch die zukünftige Entwicklung des Landes mitbedacht werden: „Die demographische Entwicklung ist eindeutig und sorgt vor allem im Gesundheits- und Pflegebereich in den nächsten Jahren für einen finanziellen Mehrbedarf, der zu schweren zusätzlichen Belastungen für das Landesbudget führen wird.“

Neos: „Reicht nicht aus“

Die Neos fordern mit Blick auf die Schulden deutlich stärkere Einsparungen in den Strukturen des Landes. „Die bisherigen Maßnahmen reichen nicht aus. Kärnten braucht endlich tiefgreifende Strukturreformen in der Verwaltung und eine Überprüfung aller Förderungen auf Sinnhaftigkeit, damit wieder finanzieller Spielraum entsteht, um die Menschen im Land gezielt zu entlasten“, sagt Landesparteichef Janos Juvan. Sparen müsse die Politik auch bei sich selbst. „Es ist nicht vermittelbar, dass Parteien- und Klubförderungen im Land weiterhin über zehn Millionen Euro pro Jahr ausmachen, während überall gespart werden soll. Diese Förderungen müssen halbiert werden“, sagt der Nationalratsabgeordnete.

FPÖ: „An die Wand gefahren“

„Die Versäumnisse und Fehlentscheidungen der letzten 13 Jahre roter Finanz- und schwarzer Klientelpolitik spiegeln sich auch im Rechnungsabschluss 2025 wider. Reformen jetzt anzukündigen, die man in den wirtschaftlich besseren Zeiten hätte beginnen sollen, und auf höhere Steuereinnahmen zu hoffen, wird sicherlich zu wenig sein, um das Budget in Kärnten zu sanieren. Eigentlich sollte am Arnulfplatz in Klagenfurt auch schon angekommen sein, dass wir kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem haben“, kommentriert FPÖ-Chef Erwin Angerer. Es gebe von der Landesregierung weiter keine Investitionen, die dringend notwendig wären und keine Reformen, Bürokratieabbau und Einsparungen bei sich selbst.