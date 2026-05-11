Beinahe 200 Kinder, Eltern und Freunde folgten der Einladung des Elternvereins der Volksschule Buch zum diesjährigen Frühlingswandertag. Bestens organisiert von einem Team um Obfrau Melanie Hammer genossen die Teilnehmer nicht nur das kulinarische Angebot an den Labestationen, sondern freuten sich an den Gewinnen der wertvollen Tombolapreise. Die Einnahmen aus dem Startgeld wurden an den Verein „Von Mama zu Mama“ übergeben, die Einnahmen aus der Tombola kommen der VS Buch zugute. (Josef Lederer)