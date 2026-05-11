Mit Sonnenenergie gegen austrocknende Amphibienteiche: Seit 10. April versorgt eine mit Photovoltaik (PV) betriebene Wasserpumpe zwei Teiche am rechten Iselufer bei Oberlienz mit Wasser aus der Isel. Ziel des Projekts ist es, gefährdete Amphibienarten langfristig zu schützen. Die beiden künstlich angelegten Teiche entstanden bereits im Frühjahr 2021 im Rahmen eines Interreg-Projekts. Hintergrund ist, dass durch Flussregulierungen entlang der Isel natürliche Überschwemmungen und damit auch wichtige Laichgewässer für Amphibien zunehmend verschwunden sind. Die Tümpel sollten diesen Lebensraum ersetzen.

Gymnasiasten begleiten das Projekt

Begleitet wurde das Projekt von Beginn an durch ein Monitoring der Laborklassen des Gymnasiums Lienz. In den vergangenen Jahren zeigte sich jedoch ein wachsendes Problem: Aufgrund der zunehmenden Trockenheit und steigender Temperaturen trockneten die Teiche immer schneller aus. Viele Kaulquappen überlebten die Entwicklung deshalb nicht.

Mithilfe einer PV-betriebenen Wasserpumpe werden die Amphibienteiche bei Oberlienz künftig mit Wasser aus der Isel versorgt © Verein Osttirol Natur

„Wir haben die Natur so stark verändert, dass man zum Schutz gefährdeter Tiere manchmal eben auch technische Hilfe in Anspruch nehmen muss“, sagt Renate Hölzl vom Verein Osttirol Natur. Deshalb entschloss sich der Verein, eine PV-betriebene Wasserpumpe zu finanzieren. Diese soll täglich ungefähr jene Wassermenge in die Teiche pumpen, die durch Verdunstung verloren geht.

Als Projektpartner konnten Martin und Daniel Kollnig von der Firma sun.e-solution GmbH gewonnen werden. Sie entwickelten das technische Konzept, testeten die Anlage und setzten sie schließlich Anfang April um.

Die künstlich angelegten Amphibienteiche bei Oberlienz sollen gefährdeten Arten trotz zunehmender Trockenheit einen Lebensraum bieten © Verein Osttirol Natur

Bereits am 13. April fand nach einjähriger Pause wieder ein Monitoring durch Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Lienz statt. Dabei konnten unter anderem Grasfrösche, Bergmolche und Erdkröten nachgewiesen werden. „Die Freude der Jugendlichen beim Beobachten der Tiere und bei der Pflege der Biotope war enorm“, berichtet Hölzl. Damit sich keine Fische ansiedeln, die Laich und Kaulquappen gefährden könnten, wird die Anlage am Ende des Sommers wieder abgebaut. Die Teiche sollen nach der Laichzeit bewusst trockenfallen. „Wir freuen uns, mit dieser Anlage einen Beitrag zum Schutz der Amphibien leisten zu können“, sagt Hölzl. Amphibien gelten weltweit als die am stärksten gefährdete Wirbeltiergruppe.