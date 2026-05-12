Eine Kärntner Ärztin wird sich demnächst vor Gericht verantworten: Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat gegen die Medizinerin einen Strafantrag wegen schweren, gewerbsmäßigen Betrugs eingebracht. Sie wirft der Frau vor, „Leistungen verrechnet zu haben, die nicht erbracht, bzw. nicht im verrechneten Umfang erbracht worden sind“, so Behördensprecher Markus Kitz.

Laut Ermittlern sei dadurch ein Schaden von zirka 20.000 Euro entstanden, zum Nachteil von Versicherungsträgern – die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) und die Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS). Für die Ärztin, die bisher alle Vorwürfe zurückgewiesen hat, gilt die Unschuldsvermutung.

Kritik auf Facebook

Aufgeflogen ist der Fall im November 2024: In zwei nicht öffentlichen Facebook-Gruppen schilderten mehrere Personen ihre Erfahrungen mit der Ärztin. Etwa schrieb eine Frau, dass sie sich bei der ÖGK für eine Vorsorgeuntersuchung anmelden wollte, ihr dort aber erklärt wurde, dass dies in dem Jahr nicht mehr geht, weil sie eine solche Untersuchung schon bei der Ärztin hatte. Doch diese Vorsorgeuntersuchung sei tatsächlich „nur“ eine Blutabnahme gewesen. Binnen kurzer Zeit meldeten sich in den Facebook-Gruppen weitere Personen und gaben ähnliche Eindrücke wieder.

Zudem gab es Vorwürfe, dass Personen, die Patienten in die Ordination begleitet haben, ihre E-Card zum „Stecken“ geben mussten. Viele Patienten sollen an Samstagen in die Praxis der Ärztin bestellt worden sein. Auch für Kleinigkeiten, wie Krankmeldungen.