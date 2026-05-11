Während manche mit 20 Jahren gerade einmal herausfinden, wer sie wirklich sein wollen, hat sie sich längst entschieden: Fußballerin. Seit ihrer Kindheit jagt sie dem Ball hinterher. Was als Leidenschaft begann, ist längst zu einem Lebensmittelpunkt geworden. Dafür lässt Christina Fandl, die 30 Stunden als Masseurin (“den medizinischen sollte ich diese Woche in der Tasche haben“) in einem Gesundheitszentrum in Graz arbeitet, vieles zurück – Zeit, Partys und größtenteils auch Männer. Hinter dem Sport steckt freilich weit mehr als 90 Minuten am Wochenende. Es sind Disziplin, Verzicht und die Bereitschaft, vieles hintenanzustellen.

„Die Ambition Fußball zu spielen ging eigentlich von mir selber aus. Ich war vier und wie es bei Familienfeiern so ist, spielt man dann halt einfach mit den Jungs mit. Also die Mädels mit ihrer Schminkerei haben mich nicht gesehen“, grinst die Weststeirerin, die nach einem Probetraining in Voitsberg Feuer und Flamme gewesen ist. „Meine erste Frauenmannschaft ist Lankowitz gewesen, gefolgt von Stallhofen und seit Winter bin ich in Klagenfurt, wo ich mich extrem wohlfühle.“

Am Wörthersee avancierte die 20-Jährige in kürzester Zeit zum „Joker“ von Coach Robert Micheu und netzte bereits fünfmal ein. „Die Rolle taugt mir total und auch mit den Mädels hat es quasi gleich gematcht. Mir war aber im Vorfeld bewusst, wenn ich mich nicht hundert Prozent wohlfühle, kann ich diesen Zeitaufwand nicht aufbringen. Inzwischen ist der Verein eine zweite Familie geworden und ‚Mitch‘ ist zwischenmenschlich, auch im Training, top. Er unterstützt jeden, geht auf jeden ein und legt großen Wert darauf, dass Frauenfußball noch professioneller wird“, verdeutlicht Fandl, die viermal pro Woche alleine zwischen Klagenfurt, Graz und Voitsberg pendelt.

„Ich spreche alles an, was mir nicht passt“

Freizeit ist daher Mangelware oder wie sie es formuliert: „Die Freizeit ist der Fußball. Über das Geld brauchen wir da gar nicht zu sprechen, das wird sich im Frauenfußball nicht so schnell ändern. Es geht vieles leider sehr langsam voran“, so die Voitsbergerin, eine echte Instinktfußballerin, ein Linksfuß, der sich mit sportlichen „Attacken“ bestens ausgeht. „Sportlich wie auch privat bin ich eine sehr selbstbewusste Frau. Ich bin offen, direkt und spreche alles an, was mir nicht passt. Ich bin sehr ehrgeizig und was ich anfange, bringe ich auch zu Ende“, ist die Strahlefrau in Klagenfurt auch für die gute Stimmung zuständig. „Am Feld habe ich oftmals eine laute Stimme. Wenn ich das Gefühl habe, es war zu übertrieben, gehe ich auf meine Teamkollegin zu und wir reden drüber. Wir gehen vorher nie heim, bevor nicht alles ausgesprochen wurde.“

Die 20-Jährige wechselte im Winter nach Klagenfurt © Wolfgang Handler

Apropos durchsetzen. Das war bereits in jungen Jahren Thema, „denn wenn du jahrelang nur mit Jungs gekickt hast, musst du dich als Mädel durchsetzen, sonst gehst du unter. Mit 12 verändert sich dann auch der Körper, die Jungs machen große Schritte und du musst noch mehr arbeiten, um überhaupt mithalten zu können“, sagt Fandl und verriet, „dass manche Jungs teilweise Angst haben schlechter zu sein.“ Diesen Konkurrenzkampf habe sie mehrfach erlebt. „Aber viele finden es cool, wenn ich erzähle, dass ich Fußballerin bin. Mein bester Freund supportet mich und ist bei den Partien dabei.“

„Ich habe kein Talent dafür“

Verzicht spielt dementsprechend eine Rolle, „denn wenn du Leistungssport betreiben willst, kannst du bestimmte andere Dinge nicht machen. Wobei ich nichts vermisse.“ Und wie schauts mit einer besseren Hälfte aus? „Da ist es schwierig, jemanden zu finden. Zeitlich müsste im Augenblick sogar der Mann zurückstecken, weil ich, um ehrlich zu sein, einfach voll eingedeckt bin“, sagt die Singlefrau und passionierte Skifahrerin. Geschminkt am Feld? „Wäre für mich nichts, ich habe auch kein Talent dafür, aber wenn sich andere wohlfühlen, sollen sie es gerne machen. Mein Kleidungsstil ist auch eher sportlich, leger. Kleider findet man bei mir nicht viele, außer natürlich das Dirndl.“

Und sportlich? Da haben die Kärntnerinnen ihr Leistungsniveau heuer auf eine höhere Stufe gestellt – der aktuelle Tabellenrang drei in der 2. Frauen-Bundesliga kann sich mehr als nur sehen lassen. Aber? „Nächste Saison wollen wir mehr. Viele haben ja an uns gezweifelt, ob wir heuer überhaupt oben bleiben, aber wir haben gezeigt, was wir drauf haben“, sagt die Naturliebhaberin, die angesprochen auf eine Tendenz in Richtung Vertragsverlängerung meint: „Im Sommer warten Gespräche, aber ich würde hier meine Reise gerne weitermachen. Ich bin generell der Typ, der sich überraschen lässt – das Bauchgefühl entscheidet. Wenn ich das Gefühl habe, dass mich etwas in meiner sportlichen Karriere weiterbringt, dann würde ich diverse Wege einschlagen“, erklärt Fandl, die sich als Arjen Robben und Harry Kane-Fan outet.