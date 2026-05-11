Ende 2023 ist man als Nachfolger in den mit bunten Alpaka-Graffiti verzierten Räumlichkeiten der „Goldenen Banane“ an der Ecke Brockmanngasse und Conrad-von-Hötzendorf-Straße gestartet: Das „Alpoke“ bietet Bowls und Salate, abends wollte man mit Drinks, Desserts und entspannter Atmosphäre auch zum Längersitzenbleiben verleiten.

Gut funktioniert dürfte am Standort aber vor allem das Lieferservice haben. Weshalb man das dafür recht groß dimensionierte Lokal aufgibt und schon an einem Umzug bastelt – im Univiertel, in der Heinrichstraße hat man bereits ein neues Restaurant gefunden. Der alte wurde mit Sonntag bereits geschlossen, derzeit laufen die Umbauarbeiten am neuen Standort. Lieferservice und Catering laufen inzwischen weiter.

Der Eröffnungstermin für das neue Alpoke soll bald bekanntgegeben werden.