Seit Anfang Mai wird dank der Steirischen Mannschaftsmeisterschaft landauf, landab bereits wieder aufgeschlagen, returniert oder volliert und je nach Können gejubelt oder gratuliert. Mehr als 12.000 Spielerinnen und Spieler aus rund 250 Vereinen bestreiten mit über 1500 Mannschaften rund 8000 Begegnungen – Woche für Woche, quer durch alle Alters- und Leistungsklassen.

Ab diesem Wochenende greifen auch die Besten zu ihren Tennisschlägern. Mit der 1. und der 2. starten beide Bundesligen und auch in der Landesliga A geht es endlich los. Für zwei steirische Vereine heißt das Hochbetrieb. Denn sowohl der GAK als auch der TSV Hartberg stellen neben etlichen Mannschaften in diversen Klassen in der 2. Bundesliga je ein Frauen- und ein Männerteam. Und gleich zum Auftakt empfangen Syl Gaxherri, Jonas Kolonovics, Morris Kipcak und Co. die Oststeirer rund um Vladyslav Orlov, Nino Serdarusic oder Neuzugang Thomas Statzberger in der Grazer Körösistraße.

2030 als Ziel

Schon vorab blickte man beim GAK voller Vorfreude auf das Steirerderby und mit Stolz auf die Bundesliga-Teams. „Es war immer unser erklärtes Ziel, dass wir mit möglichst vielen Spielerinnen und Spielern antreten, die aus der Steiermark sind und bei uns beim Verein ausgebildet wurden. Da sind wir auf einem sehr guten Weg“, sagte GAK-Präsident Heinz Steinlechner, der auch seine Vision formulierte: „Wir möchten in den kommenden Jahren sowohl bei den Damen als auch bei den Herren in der 2. Bundesliga im stabilen Mittelfeld liegen, ab 2030 streben wir aber mit beiden Mannschaften den Aufstieg an.

Hartberg peilt Oberes Play-off an

Auch in Hartberg fiebert man dem Derby, das den Frauen aufgrund der Auslosung verwehrt bleibt, entgegen und peilt einen Auftaktsieg an. „Vergangenes Jahr war der Klassenerhalt das Ziel, heuer liebäugeln wir mit einem Platz in den Top zwei und dem damit verbundenen Oberen Play-off. Wenn wir das erreichen wollen, sollten wir beim GAK schon gewinnen“, gab Playing Captain Maximilian Steiner die Devise aus. Bei den Frauen von Mannschaftsführerin Tanja Reitgruber, die sich mit der Wienerin Lena Ramharter verstärkt haben, wird das Halten der Liga angepeilt.