Ab 1. Jänner 2027 soll das Arbeiten über das Pensionsalter hinaus steuerlich begünstigt werden. Die Maßnahmen wurden bereits im Ministerrat beschlossen und werden sich im Doppelbudget zu Buche schlagen. Der parlamentarische Beschluss muss dann spätestens im Herbst erfolgen. Doch was genau ist der geplante „Aktivitätsfreibetrag“ und was bringt er?

Ursprünglich hatte sich die ÖVP eine 25-prozentige Endbesteuerung für erwerbstätige Pensionisten gewünscht. So steht es auch im Koalitionsvertrag, doch SPÖ und Neos blockierten dies. Herausgekommen ist ein etwas anderes Modell, das auch jene begünstigt, die ihren Pensionsantritt aufschieben. Auch das Entlastungsvolumen wurde reduziert, mit anfänglich mehr als 300 Millionen Euro ist es dennoch erheblich.

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Für den Zuverdienst aus Erwerbstätigkeit soll ab 2027 ein zusätzlicher Freibetrag von 15.000 Euro greifen. Das heißt, für die Pension gelten nach wie vor die normalen Tarifstufen, bei denen die ersten 13.500 Euro steuerfrei sind. Diese Tarifstufen wachsen auch mit der Inflation zum Teil mit. Die geplante neue Regelung sieht einen zweiten Freibetrag von monatlich 1250 Euro vor, wenn eine Pensionistin oder ein Pensionist dazu verdient. Kapitaleinkommen sind nicht inkludiert, auch keine Boni und betriebliche Versorgungsrenten. Dieser Freibetrag wird zudem nicht valorisiert.

Damit soll ein Problem gemindert werden, das derzeit etliche weiterarbeitende Pensionisten frustriert: Sie zahlen zunächst keine Steuer, weil der Lohn unter der Steuerfreigrenze liegt. Bei der Arbeitsnehmerveranlagung im Folgejahr werden Pensions- und Erwerbseinkommen zusammengerechnet und lösen eine saftige Steuernachzahlung aus. Durch den Freibetrag soll es zu Nachzahlungen nur mehr bei höheren Einkommen kommen.

Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) © APA / Roland Schlager

Die Freigrenze richtet auch an jene, die ihren Pensionsantritt über das Regelpensionsalter hinausschieben. Auch bei Beziehern der neuen Teilpension greift der Freibetrag. Voraussetzung ist jeweils das Erreichen des Regelpensionsalters, bei Pensionsbeziehern sind zudem mindestens 40 Versicherungsjahre bei Männern sowie (vorerst) 34 Jahre bei Frauen nötig (Letzteres wird angeglichen). Zusätzlich entfällt für pensionierte Arbeitnehmer der Dienstnehmerbeitrag zur Pensionsversicherung. Der Beitrag für Selbstständige wird reduziert.

„Wir schaffen klare Anreize dafür, dass sich Weiterarbeiten in der Pension auszahlt. Wer länger im Erwerbsleben bleibt, soll auch finanziell deutlich profitieren“, sagt Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP). „Wir schaffen einfache und wirksame Entlastungen für Erwerbstätige und senden ein wichtiges Signal für unseren Wirtschaftsstandort.“

Durchschnittlich 3600 Euro Ersparnis

Die Regierung rechnet, dass in den kommenden Jahren 90.000 Personen von dieser Steuererleichterung profitieren. Dies verteilt sich laut Schätzung auf 28.000 unselbstständige und 40.000 selbstständige Zuverdiener sowie 15.000 unselbstständige und 7000 selbstständige Aufschieber. Die durchschnittliche Entlastung soll rund 3600 Euro betragen.

Das Finanzministerium berechnete für vier fiktive Beispiele die Einsparungen. Einem Elektriker, der als Pensionist in seinem alten Betrieb ein paar Stunden aushilft, bleiben 1630 Euro mehr pro Jahr, arbeitet er Vollzeit länger, bleiben ihm pro Jahr netto schon um 6805 Euro mehr. Eine Rechtsanwältin geht in Pension, arbeitet aber in der Kanzlei die offenen Fälle ab. Sie erhält 3000 Euro Pension und verdient zudem 3000 Euro noch als Anwältin. Ihr bleiben künftig 8.296 Euro mehr pro Jahr.