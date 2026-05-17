In der Werbung sieht der „Marmara Hain“ ansprechend aus: Neun moderne Wohnblocks gruppieren sich um Schwimmbad, Tennisplätze, Palmen und Springbrunnen, dahinter leuchtet das Meer. In der Wirklichkeit steht hier eine Großbaustelle in der Betonwüste von Beylikdüzü, einem westlichen Stadtteil von Istanbul. Zwei Rohbauten und weiter nichts.

Wütende Menschen versammelten sich neulich vor der abgesperrten Baustelle und schwenkten handgefertigte Plakate: „Vehbi Orakci, gib uns unsere Wohnungen zurück!“ Als Bauherr Orakci im Anzug mit Krawatte und Einstecktuch auftauchte, brachen Männer, Frauen und Kinder in Buhrufe aus.

200 Familien kämpfen um ihre Wohnungen

Mehr als 200 Familien lebten früher hier, wo jetzt staubige Baulücken klaffen, in ihren Eigentumswohnungen. Weil diese von zweifelhafter Bausubstanz waren und dem nächsten Erdbeben womöglich nicht mehr widerstanden hätten, ließen die Bewohner sich – wie Hunderttausende andere Istanbuler – auf das Stadterneuerungsmodell ein, mit dem die baufällige Millionenmetropole am Bosporus saniert werden soll.

Dabei überlassen die Wohnungseigentümer ihr Gebäude einem Bauunternehmer, auf den sie sich untereinander verständigt haben. Der Unternehmer reißt das Gebäude ab und errichtet ein neues, erdbebensicheres Wohnhaus, das ein paar Wohnungen mehr hat als zuvor. Der Staat schießt zu den Kosten etwas dazu, und so gewinnen alle: Die ursprünglichen Eigentümer bekommen günstig erdbebensichere Wohnungen, der Bauunternehmer profitiert vom Verkauf der überzähligen Wohnungen, und der Staat hat seine städtebauliche Pflicht getan.

Ein System, das nicht funktioniert

Zumindest auf dem Papier funktioniert das so, und manchmal auch in der Wirklichkeit. Oft aber auch nicht, so wie hier in Beylikdüzü. Vor vier Jahren hatten die Wohnungseigentümer ihre Vereinbarung mit dem Bauunternehmen von Orakci geschlossen, das ihre Wohnblocks daraufhin abriss; auf die Neubauten warten sie seither vergeblich. Die einstigen Besitzer hausen bei Verwandten, um nicht auf der Straße zu stehen.

“Warum geben sie uns unsere Wohnungen nicht zurück, warum?“, klagte eine ältere Frau bei der Protestkundgebung an der Baustelle in Beylikdüzü. Der Bezirksbürgermeister habe ihm die notwendigen Baugenehmigungen nicht rechtzeitig erteilt, rechtfertigte sich Bauunternehmer Orakci; der Bürgermeister sitzt inzwischen in einer politischen Angelegenheit mit dem Istanbuler Oberbürgermeister Ekrem Imamoglu im Gefängnis und kann sich nicht äußern. Außerdem würden einige Vertragspartner ihn „erpressen, um Geschäfte und Wohnungen herauszuschlagen“, klagt Orakci.

Das ist ein häufiger Stolperstein, denn von Gesetzes wegen müssen alle Wohnungseigentümer mitziehen. Verweigern auch nur einige Bewohner ihre Unterschrift, etwa weil sie sich von den Bauplänen benachteiligt fühlen, kommt alles ins Stocken. Und je länger der Bau verzögert wird, desto mehr steigen die Materialkosten, bis sich die ursprüngliche Vereinbarung nicht mehr rechnet und der Bauherr aussteigt oder pleite geht.

Manche warten bereits seit einem Jahrzehnt

Im Stadtteil Fikirtepe auf der asiatischen Seite von Istanbul warteten zehntausende Anwohner ein Jahrzehnt lang auf Ersatz für ihre abgerissenen Wohnungen, bis schließlich die staatliche Wohnungsbaugesellschaft einstieg und sie von der Straße holte.

Öffentliche Bauträger stehen weit oben auf der Wunschliste von sanierungswilligen Eigentümern, doch sie sind überlastet. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Kiptas verzeichnet alleine im Bezirk Kartal mehr als 20.000 Anträge, wie Bezirksbürgermeister Gökhan Yüksel bei einer Anwohnerversammlung sagte: Kiptas könne unmöglich auch nur alle Anträge beantworten, geschweige denn die Aufträge übernehmen.

Die Türkei ist auf private Partnerschaften angewiesen, um Istanbul erdbebensicher zu machen. Seit Inkrafttreten des türkischen Stadterneuerungsgesetzes, das 2012 den Rahmen dafür schuf, sind in der Metropole knapp eine Million Wohnungen erneuert worden; mehrere hunderttausend Wohnungen sind im Umbau oder stecken wegen finanzieller und juristischer Probleme fest; und mehr als eine Million weitere Wohnungen müssen noch erneuert werden, um Istanbul erdbebenfest zu machen – ein Ziel, das die Stadt anstrebt, seit im Jahr 558 die Kuppel der Hagia Sophia wegen Erdbebenschäden einstürzte.