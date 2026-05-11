Vom Bahnhof direkt ins Wanderabenteuer – und entspannt wieder zurück: Mit Rail & Trail beginnt Ihr Tagesausflug genau dort, wo Reisen am angenehmsten ist. Sie steigen entspannt aus dem Zug, sind mitten in der Natur und bereit für genussvolle Wandererlebnisse. Entdecken Sie stille Wege abseits des Trubels, beeindruckende Schluchten, weite Gipfelblicke und geschichtsträchtige Orte. Gepflegte Pfade und sonnige Rastplätze machen jede Wanderetappe zum Erlebnis. Weitere Infos: www.rail-and-trail.com