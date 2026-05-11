Vom Bahnhof direkt ins Wanderabenteuer – und entspannt wieder zurück: Mit Rail & Trail beginnt Ihr Tagesausflug genau dort, wo Reisen am angenehmsten ist. Sie steigen entspannt aus dem Zug, sind mitten in der Natur und bereit für genussvolle Wandererlebnisse. Entdecken Sie stille Wege abseits des Trubels, beeindruckende Schluchten, weite Gipfelblicke und geschichtsträchtige Orte. Gepflegte Pfade und sonnige Rastplätze machen jede Wanderetappe zum Erlebnis. Weitere Infos: www.rail-and-trail.com
Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Gewinnspiel
100 Plätze für eine Rail & Trail-Wanderung auf der Gerlitzen zu gewinnen
Club-Gewinnspiel. Wir verlosen 50 x 2 Plätze für eine Rail & Trail-Wanderung am 20. Juni mit Wanderprofi Herbert Raffalt. Teilnahmeschluss: 8. Juni 2026.