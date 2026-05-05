Kendlingers K&K Philharmoniker

Erleben Sie am 31. Dezember ein musikalisches Feuerwerk, wenn Kendlingers K&K Philharmoniker die Bühne des Konzerthauses Klagenfurt erobern. Die „Wiener Johann Strauß Konzert-Gala“ ist eine beschwingte Hommage an den Walzerkönig, dessen Melodien auch 201 Jahre nach seiner Geburt nichts von ihrem Zauber verloren haben.

Mit schwebender Leichtigkeit, feinem Humor und einem Hauch Nostalgie entführt Sie das gefeierte Ensemble in die Welt des Dreivierteltakts. Lassen Sie sich vom berühmten Donau-so-blau-Gefühl mitreißen und erleben Sie einen vergnüglichen Abend.

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