Am Mittwoch, dem 6. Mai, präsentiert Kleine-Zeitung-Redakteurin Barbara Haas ihr aktuelles Buch „Bullshit mit Blümchenkleid“, in dem sie dem weltweiten „Tradwives-Trend“ auf die Spur geht.

Woher kommt die Sehnsucht nach einer Re-Traditionalisierung bei Frauen und ist allein die Vorstellung schon problematisch oder eine richtige Sache, Kinder und Familie wieder in den Mittelpunkt zu stellen?

Barbara Haas stellt ihr Buch im Skyroom der Kleinen Zeitung vor. © Christoph Kleinsasser

Moderiert wird der Abend (Einlass: 17:30 Uhr, Beginn: 18 Uhr, Skyroom Kleine Zeitung, Gadollaplatz 1, 8010 Graz) von Kleine Zeitung Redakteurin Simone Rendl.

Anmeldung erforderlich unter: club@kleinezeitung.at