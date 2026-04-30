Der Präsident hat sich geärgert. Und getan, was er in solchen Momenten eben tut. In der Nacht zum Donnerstag feuert Donald Trump via „Truth Social“ eine Breitseite ab. „Die Vereinigten Staaten“, postet er, „untersuchen und prüfen derzeit eine mögliche Verringerung von Truppen in Deutschland.“ Eine Entscheidung werde in Kürze getroffen. „Danke für Ihre Aufmerksamkeit!“

In Berlin ist es da knapp vor sechs in der Früh, Trumps Drohung – denn so ist das gemeint – schafft es in alle Morgennachrichten. Das ist es dann aber auch an Wirkung. Während Bundeskanzler Friedrich Merz sich zu einem Truppenbesuch bei der Bundeswehr aufmacht, befindet Christoph Heusgen, Ex-Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, beim Sender phoenix: „Nicht besorgniserregend.“ Nur typisch Trump: „Heute sagt er das – morgen sagt er das.“

„Kein Wunder, dass es Deutschland so schlecht geht“

Indes hat der US-Präsident schon in der Nacht zuvor Richtung Berlin gewütet: „Er weiß nicht, was er sagt.“ Gemeint war Merz. Für den Kanzler sei es okay, wenn der Iran eine Nuklearwaffe hätte – was der nie gesagt hat. „Kein Wunder, dass es Deutschland so schlecht geht“, giftet Trump, „sowohl wirtschaftlich als auch sonst!“

Auslöser der Ausbrüche ist ein Schul-Gespräch des Kanzlers. Die USA, hat Merz da gesagt, seien „ganz offensichtlich ohne jede Strategie“ in den Krieg gegen den Iran gegangen – mit üblen Folgen für Deutschland und Europa. Und nun hätten sie „auch in den Verhandlungen“ keine, weshalb das Mullah-Regime die USA vorführen könne: „Da wird eine ganze Nation gedemütigt …“ Alles wahr, lautet, zusammengenommen, die Reaktion in Berlin. Vielleicht aber müsse man, so lange Deutschland beim Verteidigen noch so abhängig sei von den USA, Wahrheiten nicht ganz so laut sagen.

Merz lobt Beziehungen – und kennt die Realität

„Unverändert gut“ nennt Merz am Mittwoch sein Verhältnis zu Trump, „jedenfalls aus meiner Sicht“. Tags darauf, beim Heeres-Besuch, redet er von „tiefer transatlantischer Verbundenheit“ und sagt: „Es ist ein gutes Zeichen, dass erst gestern der kommandierende General der US-Armee in Europa und Afrika in Munster war.“

Merz kennt die Realität. Ende 2025 hat der Senat dem Präsidenten verboten, größere Truppenverbände für länger als 45 Tage aus Europa abzuziehen. Aktuell ist in Deutschland fast die Hälfte der 86.000 Army-Soldatinnen und -Soldaten stationiert: etwa im Europakommando-Hauptquartier in Stuttgart und im Militärkrankenhaus Landstuhl. Und die Air-Base Ramstein – als Drehkreuz für den Nahen und Mittleren Osten wichtiger denn je. „Die würden sich“, so Sicherheitsexperte Heusgen, mit Abzügen „in den eigenen Fuß schießen.“ Die Frage ist, ob Trump das weiß.