Genusstage in den Nockbergen

Erleben Sie unvergessliche Genusstage im NockResort und Spa mitten in den Nockbergen auf 1000 Metern Seehöhe! Genießen Sie Ihren Aufenthalt in den geräumigen und stilvollen Superior-Zimmern mit Balkon und lassen Sie sich kulinarisch von dem reichhaltigen Frühstücksbuffet mit Omelette-Station, frisch gepressten Säften und heimischen Schmankerln, Nachmittagskuchen und dem Vier-Gang-Gourmet-Menü mit Köstlichkeiten der Alpe-Adria-Region verwöhnen.

Entspannung finden Sie in der NockSpa-Wellnesslandschaft mit Whirlpool, Saunen und Ruheräumen sowie auf der Sonnenterrasse am Naturteich. Auf Aktivurlauber warten Fitness, Tischtennis oder Billard. Rundherum lädt der UNESCO-Biosphärenpark Nockberge zu beeindruckenden Naturerlebnissen ein – von sanften Almen bis zu idyllischen Bergseen. Inklusive kostenfreier Bergbahnen-Nutzung und der Kärnten Card, mit der Sie über 100 Ausflugsziele entdecken können.

Das Angebot

Drei Nächte im DZ Superior mit Balkon inkl. Halbpension

1x abends ein Gourmet-Nock-Menü

Early-Check-in oder Late-Check-out

0,75 l Flasche Champagner am Zimmer

Benützung Nock-Spa & Nock-Sport

Kärnten Card inkl. Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen & über 100 Ausflugsziele für die Zeit des Aufenthalts

Angebot nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder gültig.

NockResort Hotel & Spa

Maibrunnenweg 27, 9546 Bad Kleinkirchheim

Tel. (04240) 81 86, Mail: hotel@nockresort.at

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