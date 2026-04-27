Radfahren & Wellness am Ossiacher See

Radfahrer aufgepasst: Das Hotel Sonnenhügel ist Ihr perfekter Ausgangspunkt für einen unvergesslichen Rad-, Genuss- und Erholungsurlaub in Kärnten. Auf der sonnigen Seite des Ossiacher Sees gelegen, vereint das familiär geführte Haus aktive Naturerlebnisse mit entspannter Wohlfühlatmosphäre und wohltuendem Wellnessgenuss.

Starten Sie direkt vom Hotel zu den schönsten Radwegen der Region – ob eine entspannte Runde um den See oder idyllische Touren an der Drau entlang. Lust auf einen Abstecher? Entdecken Sie Villach, die Burg Landskron oder die beeindruckende Gerlitzen Alpe. Die einzigartige Lage macht das Hotel Sonnenhügel zum idealen Rückzugsort für alle, die Ruhe, Natur und Kulinarik schätzen. Genießen Sie regionale Spezialitäten, entspannen Sie im großzügigen Wellnessbereich oder am Pool und lassen Sie den Blick über die Kärntner Berg- und Seenlandschaft schweifen.

Das Angebot

3 Nächte im Familienappartement mit Balkon oder Familienzimmer mit Halbpension+

Nutzung des Wellnessbereichs mit Pool, diversen Saunen, Relax-Room, Ruheoasen

Fahrräder für 2 Tage (nach Verfügbarkeit)

Gesicherte Radgarage für mitgebrachte Räder inkl. kostenlose E-Lademöglichkeit

Erlebniscard der Region

Kinder bis 14 Jahre - 50 % bei Unterbringung im Familienappartement

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Hotel Sonnenhügel

Dorfstraße 12

9520 Sattendorf

Tel.: (04248) 23110



Mail: hotel@sonnenhuegel.com

Website: www.sonnenhuegel.com

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