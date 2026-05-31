„Für eine fünfköpfige Familie wäre unser altes Zuhause zu klein gewesen“, sagt Christina Kelz-Flitsch. An Platz mangelt es nicht mehr. 2021 kaufte sie mit ihrem Mann Pierre ein Haus in St. Margarethen an der Raab mit drei Hektar Grund und rund 230 Quadratmeter Wohnfläche.

Am Ende der Straße, zwischen Bäumen und Wiesen, neben einer schmalen Zufahrtsstraße, steht das imposante Holzhaus im amerikanischen Farmhouse-Stil. Ein gewundener Weg führt zur Veranda, die um das gesamte Haus verläuft, mehrere Sitzmöglichkeiten inbegriffen.

„Ich hab in Amerika Architekturpsychologie studiert“, erzählt die 42-Jährige. Eigentlich wollte sie dort leben, der Liebe wegen kehrte sie zurück und holte kurzerhand den amerikanischen Stil in die Oststeiermark.

Allerhand liebevolle Details machen ihr Zuhause aus. Sei es die Holzlattung in der Fassade oder der Klinkerboden, den Pierre mit Christinas Bruder verlegte. „Es ist eine wahrnehmbare Grenze zwischen zwei Materialien“, erklärt sie. Denn auf den Klinker- folgt der Nussholzboden. „Ich kann Eiche nicht mehr sehen, sie ist überall. Der Nussholzboden ist gelenkschonend, außerdem sollte der Boden das dunkelste bei der Einrichtung sein.“

Die gebürtige St. Margaretherin weiß, wovon sie spricht. Auf der FH Joanneum unterrichtet sie Material- und Wohnpsychologie für Architekturstudentinnen. Sie wird außerdem beauftragt, Schulen und öffentliche Gebäude auszustatten.

Denn bei der Einrichtung gibt es einiges zu beachten. Durch kühlere Farben wirken Räume größer. Je knalliger die Farben, desto heißer und lauter erscheinen Räume. In der subjektiven Wahrnehmung steige oder sinke die Temperatur, erklärt die Fachfrau. „Leute, die stressige Tage haben, brauchen mehr Ruhe, auch in der Architektur.“ Ins Grüne schauen beruhigt.

Das hat Kelz-Flitsch in ihrem eigenen Heim berücksichtigt. Von sämtlichen Sitzgelegenheiten in dem riesigen, offenen Wohnbereich lockt der Blick auf den grünen Garten und auch in der Einrichtung schlägt sich die Farbe nieder. Etwa rund um den Esstisch. „Die Bank haben wir selbst gebaut aus unserem alten Jugendbett“, erzählt das Paar, das handwerklich begabt ist.

Grün lackierten sie auch das Klavier, das sie draußen unter Holz und Sägespäne fanden. „Innen ist alles verzogen, man kann außer ein paar Kinderliedern nicht mehr spielen, aber es ist jetzt ein Dekostück im Eingangsbereich“, erzählt Christina.

Auch fraktale Geometrie ist ein wiederkehrendes Element, etwa in den Wandmustern. „Die Muster wiederholen sich, es sieht aus, als würden sie immer weiter machen“, erklärt die Hausherrin. „Ich mag keine weißen Wände.“ Deswegen erstrahlt ihr Haus in fröhlichen, bunten Farben. „Die aktuellen Bau- und Einrichtungstrends finde ich extrem kühl bis zeitweise sogar ungemütlich.“

Gemütlichkeit wird bei ihr großgeschrieben. Alles ist gut durchdacht. In den ersten Stock führt eine gepolsterte Treppe, nach englischem Stil. Im Badezimmer findet man keine Fliesen, sondern Bambusholz. Das Schlafzimmer, oder das „Schiffszimmer“ wurde mit Fichtenholz verlegt. Gegenüber einem Küstenbild von Syrakus (Sizilien), wohin die Hochzeitsreise führte, befindet sich ein Bullauge, neben dem Bett gibt es eine kleine Glocke.

Auch die Kinderzimmer für den neunjährigen Sohn und die fünfjährigen Zwillinge sind wahre Paradiese. Der Garten bietet Platz, um sich auszutoben. Wollen die Erwachsenen sich verausgaben, wartet ein Fitnessstudio in der umfunktionierten Garage, samt Dusche. Hier gäbe es alles für eine eigene Wohnung, auch Pierres Büro befindet sich hier.

Rund eine Million Euro investierte das Paar insgesamt. Um 500.000 Euro kaufte sie das Haus, in den Umbau und die Sanierung floss eine weitere halbe Million.