Es kommt die Zeit, da braucht es Kieser. Kraft fürs Leben.

Gezieltes Training stärkt die Muskulatur, schützt Gelenke und entlastet die Wirbelsäule. Das Ergebnis: weniger Schmerzen, mehr Energie, bessere Haltung – und ein Körper, der im Alltag zuverlässig trägt. Bei Kieser trainieren Sie an speziell entwickelten Maschinen: kontrolliert und effektiv. Das stärkt die Tiefenmuskulatur, stabilisiert den Rücken und beugt Beschwerden aktiv vor - messbar und nachhaltig.

Mehr Infos unter kieser.at

Gutschein vor Ort direkt über Ihr Smartphone einlösen:

Ab sofort können Sie Kleine Zeitung Club-Gutscheine ganz bequem über Ihr Smartphone einlösen. Klicken Sie einfach auf den nachfolgenden Button und Sie gelangen direkt zu Ihrem Gutschein. Bitte folgen Sie den Anweisungen und klicken Sie erst auf „Jetzt einlösen“ , wenn Sie sich im Kieser-Studio befinden und die Ermäßigung nutzen möchten. So haben Sie Ihre Kleine Zeitung Club-Gutscheine immer mit dabei. Um diese Funktion nutzen zu können, ist eine kostenlose Registrierung auf kleinezeitung.at erforderlich, inklusive der Hinterlegung Ihrer Kundennummer im Account.

Kieser Graz

Babenbergerstraße 2, 8020 Graz

Tel.: +43 316 722 555

E-Mail: graz1@kieser.com