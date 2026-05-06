Entspannte Auszeit in den Karnischen Alpen

Genießen Sie genussvolle Tage inmitten der atemberaubenden Natur der Karnischen Alpen und profitieren Sie von unserem exklusiven 2für1-Angebot für Club-Mitglieder. Verbringen Sie gemeinsam mit Ihrem Partner oder Lieblingsmenschen erholsame Tage im Doppelzimmer „Avantgarde“ mit Balkon und stoßen Sie bei Anreise mit einer Flasche Prosecco auf Ihre Auszeit an.

In der kalten Jahreszeit erwartet Sie von 20 bis 21 Uhr „Late-Night-Wellness“ mit der Nutzung des hoteleigenen Hallenbads, der Zirbensauna und des Outdoor-Whirlpools – exklusiv für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung. Im Sommer entdecken Sie die Umgebung aktiv mit einem kostenlosen Fahrradverleih pro Person für einen Tag. Ob Wellness oder Naturerlebnis – im Alpen Adria Hotel genießen Sie Ihre perfekte Auszeit zu jeder Jahreszeit.

Das Angebot

3 Nächte im Zimmer „Avantgarde“ mit Balkon oder im Zimmer „Deluxe“ mit Balkon und Whirlwanne

Frühstücksbuffet und 5-Gang-Abendmenü

Eine Flasche Wein zum Abendessen

Eine Flasche Prosecco bei Anreise

Im Winter: Inkl. Late-Night-Wellness von 20 bis 21 Uhr (Nutzung Hallenbad, Zirbensauna, Outdoor-Whirlpool) u. v. m.

Im Sommer: Inklusive kostenloser Fahrradverleih pro Person für einen Tag

Angebot nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder gültig.

Alpen Adria Hotel ****

Presseggersee 2

9620 Hermagor

Tel: (04282) 2666

Mail: info@alpenadriahotel.at

Web: alpenadriahotel.at

Die Kleine Zeitung GmbH ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.