Lassen Sie sich entführen in ein Land, das seit Jahrhunderten Reisende in seinen Bann zieht: Usbekistan, das strahlende Herz der alten Seidenstraße. Mit GEO Reisen entdecken Sie an zwei Reiseterminen im Mai und im September 2026 die legendären Oasenstädte Taschkent, Chiwa, Buchara und Samarkand – Orte, in denen die Magie des Orients bis heute in den Gassen, Plätzen und Palästen spürbar ist.

Highlights

Besuch der historischen Oasenstädte Taschkent, Chiwa, Buchara und Samarkand

Farbenfrohe Basare

Geheimnisvolle Wüstenlandschaften

Angebot

Flug Wien-Taschkent-Urgentsch/Samarkand-Wien

7 Nächte/HP in Hotels der guten Mittelklasse

Besichtigungen, Ausflüge, Eintritte, und Transfers im klimatisierten Bus bzw. Schnellzug

Örtliche Reiseleitung & GEO-Reise-Begleitung ab/bis Wien

Termine & Preis

Termin:

26. 9.-4. 10. 2026 (Reiseleitung: Astrid Kraxner)

Preis: 2450 Euro (Einzelzimmerzuschlag: 280 Euro)

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

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