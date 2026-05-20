Lassen Sie sich entführen in ein Land, das seit Jahrhunderten Reisende in seinen Bann zieht: Usbekistan, das strahlende Herz der alten Seidenstraße. Mit GEO Reisen entdecken Sie an zwei Reiseterminen im Mai und im September 2026 die legendären Oasenstädte Taschkent, Chiwa, Buchara und Samarkand – Orte, in denen die Magie des Orients bis heute in den Gassen, Plätzen und Palästen spürbar ist.
Highlights
- Besuch der historischen Oasenstädte Taschkent, Chiwa, Buchara und Samarkand
- Farbenfrohe Basare
- Geheimnisvolle Wüstenlandschaften
Angebot
- Flug Wien-Taschkent-Urgentsch/Samarkand-Wien
- 7 Nächte/HP in Hotels der guten Mittelklasse
- Besichtigungen, Ausflüge, Eintritte, und Transfers im klimatisierten Bus bzw. Schnellzug
- Örtliche Reiseleitung & GEO-Reise-Begleitung ab/bis Wien
Termine & Preis
Termin:
26. 9.-4. 10. 2026 (Reiseleitung: Astrid Kraxner)
Preis: 2450 Euro (Einzelzimmerzuschlag: 280 Euro)
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
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