Entdecken Sie mit GEO Reisen den Zauber Japans und erleben Sie lebendige Traditionen, lebhafte Metropolen, prachtvolle Tempel und Gärten im blühenden Frühling bzw. im Farbenmeer des Herbstes.
Highlights
- Mischung aus uralten Traditionen und modernen Städten
- Vielfältige Natur: Meer, Gebirge, Seen, eindrucksvolle Tempelanlagen
- Moderne Highlights wie Shinkansen-Züge und Tokios Wolkenkratzer
- Atemberaubende Blicke auf den Mount Fuji
- Ruhe und Gelassenheit in Tempelanlagen und Gärten
- Geschäftiges Treiben in der Megametropole Tokio
- Reise mit österreichischer Reiseleitung
Angebot
- Flug Wien-Tokio-Wien
- 11 Nächte mit Frühstück in guten Mittelklassehotels
- Schnellzug Shinkansen Kyoto-Hiroshima
- Hiroshima-Himeji-Tokio
- Besichtigungen, Ausflüge, Eintritte und Transfers im klimatisierten Bus,
- österr. Reiseleitung und örtliche Guides.
Termine & Preis
Termin:
17. bis 29. 11. 2026 (mit Mag. Christian Schatz)
Preis: ab 4140 Euro pro Person (EZZ: ab 490 Euro).
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
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