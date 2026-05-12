Entdecken Sie mit GEO Reisen den Zauber Japans und erleben Sie lebendige Traditionen, lebhafte Metropolen, prachtvolle Tempel und Gärten im blühenden Frühling bzw. im Farbenmeer des Herbstes.

Highlights

Mischung aus uralten Traditionen und modernen Städten

Vielfältige Natur: Meer, Gebirge, Seen, eindrucksvolle Tempelanlagen

Moderne Highlights wie Shinkansen-Züge und Tokios Wolkenkratzer

Atemberaubende Blicke auf den Mount Fuji

Ruhe und Gelassenheit in Tempelanlagen und Gärten

Geschäftiges Treiben in der Megametropole Tokio

Reise mit österreichischer Reiseleitung

Angebot

Flug Wien-Tokio-Wien

11 Nächte mit Frühstück in guten Mittelklassehotels

Schnellzug Shinkansen Kyoto-Hiroshima

Hiroshima-Himeji-Tokio

Besichtigungen, Ausflüge, Eintritte und Transfers im klimatisierten Bus,

österr. Reiseleitung und örtliche Guides.

Termine & Preis

Termin:

17. bis 29. 11. 2026 (mit Mag. Christian Schatz)

Preis: ab 4140 Euro pro Person (EZZ: ab 490 Euro).

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

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