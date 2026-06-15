Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 15. November 2025
Nusspotitze
Zutaten:
- 30 dag Mehl
- 2 dag Germ
- 1 Prise Salz
- 5 dag Zucker
- 5 dag Butter
- 1 Ei
- 1 Dotter
- 1 bis 2 dl lauwarme Milch
Zutaten für die Fülle:
- 30 dag gemahlene Nüsse
- 1/8 l Wasser
- 3 dag Butter
- 15 dag Zucker
- 1 EL Rum
- geriebene Zitronenschale
- 1 P. Vanillezucker
- 3 EL Rumrosinen
Zubereitung:
- Das Mehl in eine Schüssel sieben. In die Mitte eine Mulde drücken. Germ und 1 EL Zucker in etwas lauwarmer Milch auflösen und in die Mulde gießen. Etwas Mehl darüberstreuen. Butter und restlichen Zucker in 1 dl Milch auflösen. Salz, Ei und Dotter untermengen. Sobald das Dampfl reif ist, kommt die Mischung zum Mehl in die Schüssel. Zu einem glatten Teig kneten. Wenn nötig, noch etwas Milch einarbeiten. Zugedeckt eine halbe Stunde gehen lassen.
- Für die Fülle Nüsse, Zitronenschale, Wasser, Butter, Zucker, Vanillezucker und Rum verrühren. Bei wenig Hitze aufkochen. Vom Feuer ziehen und Rumrosinen untermengen.
- Den Teig nochmals durchkneten und fingerdick ausrollen. Mit der lauwarmen Fülle bestreichen. Die Potitze von beiden Seiten her straff aufrollen und in eine gefettete Form setzen. Die offene Mitte muss nach oben zeigen. Zugedeckt nochmals gehen lassen.
- Bei 180 Grad etwa 35 Minuten backen.