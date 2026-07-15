Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 13. September 2025.

Blechkuchen mit Zwetschken

Zutaten:

  • 1 kg Zwetschken
  • 30 dag Mehl
  • 2 TL Backpulver
  • 1/4 kg Butter
  • 1 Prise Salz
  • 20 dag Staubzucker
  • 1 P. Vanillezucker
  • 4 Eier
  • 4 dag Mandeln
  • Gelierzucker

Zubereitung:

  1. Die Butter rechtzeitig aus dem Kühlschrank nehmen, damit sie beim Verarbeiten weich ist.
  2. Die Zwetschken halbieren und dabei entkernen.
  3. Die Mandeln in einer beschichteten Pfanne ohne Fett goldgelb rösten. Auskühlen lassen und fein mahlen.
  4. Das Mehl mit dem Backpulver versieben. Die Butter mit Salz, Vanillezucker und Staubzucker mit dem Handmixer oder in der Küchenmaschine cremig-weiß aufschlagen. Das kann schon zehn Minuten dauern. Die Eier nach und nach unterrühren. Die Mandeln unter den Teig ziehen und zum Schluss die Mehlbackpulvermischung behutsam unterheben.
  5. Ein tiefes Backblech mit Backpapier auslegen. Den Teig darauf verteilen. Die Zwetschken mit der Hautseite nach unten auf dem Teig verteilen.
  6. Wenig Gelierzucker (nur!) auf die Zwetschken streuen.
  7. Den Kuchen ins 190 Grad heiße Backrohr schieben und eine halbe Stunde backen. Abkühlen lassen. In Stücke schneiden und mit Staubzucker bestreuen.