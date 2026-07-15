Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 13. September 2025.
Blechkuchen mit Zwetschken
Zutaten:
- 1 kg Zwetschken
- 30 dag Mehl
- 2 TL Backpulver
- 1/4 kg Butter
- 1 Prise Salz
- 20 dag Staubzucker
- 1 P. Vanillezucker
- 4 Eier
- 4 dag Mandeln
- Gelierzucker
Zubereitung:
- Die Butter rechtzeitig aus dem Kühlschrank nehmen, damit sie beim Verarbeiten weich ist.
- Die Zwetschken halbieren und dabei entkernen.
- Die Mandeln in einer beschichteten Pfanne ohne Fett goldgelb rösten. Auskühlen lassen und fein mahlen.
- Das Mehl mit dem Backpulver versieben. Die Butter mit Salz, Vanillezucker und Staubzucker mit dem Handmixer oder in der Küchenmaschine cremig-weiß aufschlagen. Das kann schon zehn Minuten dauern. Die Eier nach und nach unterrühren. Die Mandeln unter den Teig ziehen und zum Schluss die Mehlbackpulvermischung behutsam unterheben.
- Ein tiefes Backblech mit Backpapier auslegen. Den Teig darauf verteilen. Die Zwetschken mit der Hautseite nach unten auf dem Teig verteilen.
- Wenig Gelierzucker (nur!) auf die Zwetschken streuen.
- Den Kuchen ins 190 Grad heiße Backrohr schieben und eine halbe Stunde backen. Abkühlen lassen. In Stücke schneiden und mit Staubzucker bestreuen.