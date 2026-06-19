Vanille-Himbeer-Eis-Pops

Dauer: 30 Minuten (exkl. Kühlzeit), Menge: 12 Eis-Pops

Zutaten:

1 Bio-Vanilleschote {alternativ: ½ TL Vanillemark & etwas Valrhona Vanillepulver}

Bio-Vanilleschote {alternativ: ½ TL Vanillemark & etwas Valrhona Vanillepulver} 260 ml Milch

250 ml Schlagobers

50 g w eiße Schokolade

eiße Schokolade 5 Bio-Eigelb {Größe L}

300 g pürierte Himbeeren

50 g weiße Schokolade

Gehackte Pistazien

Zubereitung:

Die Vanilleschote längs halbieren, das Mark auskratzen und das Vanillemark mit Milch und Schlagobers in einem Topf aufkochen. In einem zweiten Topf parallel 50 Gramm Schokolade schmelzen, die geschmolzene Schokolade unter die Milchschlagobers-Mischung heben, den Herd ausschalten und die Masse für 30 Minuten im Topf ziehen lassen. Die Eigelbe in der Küchenmaschine schaumig aufschlagen. Die Milchschlagobers-Mischung erneut kurz aufkochen, dann nach und nach unter die geschlagenen Eigelbe heben. Die Masse wieder in den Topf geben und unter ständigem Rühren „zur Rose abziehen“: Mit einem Teigspatel auf 75-80 Grad erhitzen {dazu ein Thermometer verwenden}, den Spatel aus der Masse ziehen und darauf blasen: Wenn sich wellenförmige Linien bilden {die wie eine Rose aussehen}, ist die Masse schön cremig und fertig. Die Masse in ein eiskaltes Wasserbad stellen und kalt rühren. Die Eismasse abwechselnd mit den pürierten Himbeeren in Eis-Pops-Förmchen füllen und für mindestens vier Stunden oder über Nacht einfrieren. Die Schokolade schmelzen und kurz auskühlen lassen. Das Eis aus dem Gefrierfach nehmen, mit der geschmolzenen Schokolade und mit Pistazien garnieren und wieder einfrieren.

Zur Person

Catrin Ferrari-Brunnenfeld ist gebürtige Lungauerin und besser bekannt als cookingCatrin. Auf ihrem Kulinarikportal und in ihren Magazinen nehmen Catrin, ihr Mann Carletto und ihr Team ihre Leser mit auf kulinarische Entdeckungsreisen ins In- und Ausland. Es dreht sich alles um Rezepte, hauptsächlich aus der österreichischen und mediterranen Küche. „Ich liebe es, althergebrachte Rezepte zeitgemäß zu interpretieren und damit den Bogen zwischen Tradition und Moderne zu spannen!“ Als Verlegerin des eigenen Printmagazins „Köstlich“ und Betreiberin des Kochstudios „Die Kuchl Klagenfurt“ coacht sie auch Firmen, ist Autorin mehrerer eigener Kochbücher, ist als Testimonial und Markenbotschafterin tätig, bewirbt hochwertige Lebensmittel und ist Social-Media-Profi.