Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 24. Juli 2025

Pfirsich-Topfen-Palatschinken

Zutaten für 4 Personen.

Palatschinken:

  • 15 dag glattes Mehl
  • 3 Eier
  • 1/4 l Milch
  • 1 TL Vanillezucker
  • 4 EL flüssige Butter
  • 1 Prise Salz

Fülle:

  • 1/4 kg Topfen
  • 10 dag Sauerrahm
  • 1/8 l Schlagrahm
  • 1 Biozitrone
  • 3 EL Backzucker
  • 2 EL Limoncello

Pfirsichpüree:

  • 30 dag Pfirsiche
  • 2 EL Limoncello
  • 1 Limette
  • 1 EL Backzucker

Außerdem:

  • Staubzucker

Zubereitung.

  1. Die Pfirsiche kurz in kochendes Wasser legen, kalt abschrecken, schälen und in kleinen Stücken vom Kern schneiden. Den Limettensaft auspressen, etwas Limettenschale abreiben.
  2. Pfirsiche, Limettenschale und -saft, Zucker und Limoncello pürieren. Kalt stellen. Den Topfen durch ein Sieb passieren. Den Zitronensaft auspressen.
  3. Topfen, Sauerrahm, Limoncello (weglassen, wenn Kinder mitessen), Backzucker und Zitronensaft verrühren. Den Schlagrahm steif schlagen und unter die Creme heben.
  4. Aus den Palatschinkenzutaten (ohne Butter) einen Teig rühren. 20 Minuten rasten lassen. Die Butter untermengen.
  5. Aus dem Teig dünne Palatschinken backen. In die Mitte jeder Palatschinke etwas Topfencreme geben. Zusammenschlagen, mit Staubzucker bestreuen und mit Pfirsichpüree beträufeln.