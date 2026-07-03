Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 24. Juli 2025
Pfirsich-Topfen-Palatschinken
Zutaten für 4 Personen.
Palatschinken:
- 15 dag glattes Mehl
- 3 Eier
- 1/4 l Milch
- 1 TL Vanillezucker
- 4 EL flüssige Butter
- 1 Prise Salz
Fülle:
- 1/4 kg Topfen
- 10 dag Sauerrahm
- 1/8 l Schlagrahm
- 1 Biozitrone
- 3 EL Backzucker
- 2 EL Limoncello
Pfirsichpüree:
- 30 dag Pfirsiche
- 2 EL Limoncello
- 1 Limette
- 1 EL Backzucker
Außerdem:
- Staubzucker
Zubereitung.
- Die Pfirsiche kurz in kochendes Wasser legen, kalt abschrecken, schälen und in kleinen Stücken vom Kern schneiden. Den Limettensaft auspressen, etwas Limettenschale abreiben.
- Pfirsiche, Limettenschale und -saft, Zucker und Limoncello pürieren. Kalt stellen. Den Topfen durch ein Sieb passieren. Den Zitronensaft auspressen.
- Topfen, Sauerrahm, Limoncello (weglassen, wenn Kinder mitessen), Backzucker und Zitronensaft verrühren. Den Schlagrahm steif schlagen und unter die Creme heben.
- Aus den Palatschinkenzutaten (ohne Butter) einen Teig rühren. 20 Minuten rasten lassen. Die Butter untermengen.
- Aus dem Teig dünne Palatschinken backen. In die Mitte jeder Palatschinke etwas Topfencreme geben. Zusammenschlagen, mit Staubzucker bestreuen und mit Pfirsichpüree beträufeln.