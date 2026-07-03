Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 23. Juni 2025
Kirschtarte
Zutaten.
Für den Teig.
- 1/4 kg Mehl
- 1/8 kg Butter
- 1 Prise Salz
- 10 dag Zucker
- 2 Dotter
- evtl. 1 EL Milch
- Hülsenfrüchte zum Blindbacken
Für den Belag.
- 15 dag Zartbitterschokolade
- 2 dl Schlagrahm
- 3/4 kg Kirschen
- 1 P. Tortenguss
Zubereitung.
- Am Vortag für die Parisercreme die Schokolade hacken. Den Schlagrahm aufkochen, von der Herdplatte ziehen und die Schokolade darin schmelzen. Über Nacht durchkühlen lassen.
- Für den Teig alle Zutaten zu einem Mürbteig kneten. In Folie wickeln und eine Stunde im Kühlschrank rasten lassen.
- Eine Tarteform mit herausnehmbarem Boden fetten. Den Teig ausrollen und die Form damit auslegen. Einen Rand (ca. 4 cm) hochziehen. Den Teigboden mit einer Gabel einstechen. Backpapier darauflegen und zum Blindbacken mit Hülsenfrüchten belegen.
- Ins 180 Grad heiße Backrohr schieben und eine Viertelstunde backen. Hülsenfrüchte und Papier entfernen und den Teigboden nochmals 12 bis 15 Minuten backen.
- Die Kirschen entsteinen. Die Parisercreme mit dem Handmixer schaumig aufschlagen und auf dem ausgekühlten Teigboden verstreichen.
- Mit Kirschen belegen. Den Tortenguss nach Packungsvorschrift aufkochen und auf den Kirschen verteilen.