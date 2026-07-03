Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 23. Juni 2025

Kirschtarte

Zutaten.

Für den Teig.

  • 1/4 kg Mehl
  • 1/8 kg Butter
  • 1 Prise Salz
  • 10 dag Zucker
  • 2 Dotter
  • evtl. 1 EL Milch
  • Hülsenfrüchte zum Blindbacken

Für den Belag.

  • 15 dag Zartbitterschokolade
  • 2 dl Schlagrahm
  • 3/4 kg Kirschen
  • 1 P. Tortenguss

Zubereitung.

  1. Am Vortag für die Parisercreme die Schokolade hacken. Den Schlagrahm aufkochen, von der Herdplatte ziehen und die Schokolade darin schmelzen. Über Nacht durchkühlen lassen.
  2. Für den Teig alle Zutaten zu einem Mürbteig kneten. In Folie wickeln und eine Stunde im Kühlschrank rasten lassen.
  3. Eine Tarteform mit herausnehmbarem Boden fetten. Den Teig ausrollen und die Form damit auslegen. Einen Rand (ca. 4 cm) hochziehen. Den Teigboden mit einer Gabel einstechen. Backpapier darauflegen und zum Blindbacken mit Hülsenfrüchten belegen.
  4. Ins 180 Grad heiße Backrohr schieben und eine Viertelstunde backen. Hülsenfrüchte und Papier entfernen und den Teigboden nochmals 12 bis 15 Minuten backen.
  5. Die Kirschen entsteinen. Die Parisercreme mit dem Handmixer schaumig aufschlagen und auf dem ausgekühlten Teigboden verstreichen.
  6. Mit Kirschen belegen. Den Tortenguss nach Packungsvorschrift aufkochen und auf den Kirschen verteilen.