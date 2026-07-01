Gebackene Süßkartoffeln mit Feta & Tahini-Dressing

Rezept. Dieses Gericht vereint die süße, zarte Süßkartoffel mit cremigem Feta und einer nussigen, leicht würzigen Tahini-Note, perfekt abgerundet durch frische Kräuter und Gewürze. Ideal als vegetarisches Hauptgericht oder Beilage!