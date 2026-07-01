Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 11. Februar 2025.
Gebackene Süßkartoffeln mit Feta & Tahini-Dressing
Zutaten:
- 2 mittelgroße Süßkartoffeln
- 2 EL Olivenöl
- 100g Feta
- 1TL Sesam
- 1 Frühlingszwiebel
- 1/2 Granatapfel
- Salz, Pfeffer
Für das Tahini-Dressing:
- 2 EL Tahini
- 1/2 Zitrone (Saft)
- 1 TL Ahornsirup
- 2 EL Wasser
Zubereitung:
- Den Ofen auf 200 Grad Umluft vorheizen. Die Süßkartoffeln gründlich waschen, längs halbieren und mit Olivenöl, Salz und Pfeffer einreiben. Mit der Schnittfläche nach unten auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und ca. 30-35 Minuten backen, bis sie weich sind.
- In einer kleinen Schüssel Tahini, Zitronensaft, Ahornsirup und Wasser vermengen, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Nach Belieben etwas mehr Wasser hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Den Feta grob zerbröseln. Frühlingszwiebel in feine Ringe schneiden. Die Kerne aus dem Granatapfel lösen.
- Die gebackenen Süßkartoffeln auf Teller setzen. Mit Tahini-Dressing beträufeln, Feta darüberstreuen und mit Sesam, Frühlingszwiebeln und Granatapfelkernen toppen.
Tipp: Wer es knuspriger mag, kann noch geröstete Kirchererbsen oder Walnüsse hinzufügen.