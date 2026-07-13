Ein Rezept von cookingCatrin in Kooperation mit Sodastream.

Zwetschgen Champagner Smash

Dauer: 15 Minuten, Menge: 8 Portionen

Zutaten:

8 Zwetschgen

4 Zweige Rosmarin

Saft von zwei Zitronen

1 Flasche Champagner/alternativ Prosecco

300 ml frisch gesprudeltes Wasser aus dem Sodastream

4 EL Sodastream Cassis Sirup

Zubereitung:

Für den Zwetschgen Champagner Smash die Zwetschgen halbieren und entkernen. Eine Zwetschge in dünne Scheiben schneiden. Die restlichen Zwetschgen in kleine Stücke schneiden.

Die Zwetschgen mit dem Zitronensaft und dem Cassis-Sirup vermischen und fein pürieren.

Püree auf dem Glasboden verteilen und mit zwei Dritteln Champagner/Prosecco/Sekt und einem Drittel prickelndem Wasser auffüllen.

Mit einer Zitronenscheibe und Zwetschgenscheiben garniert servieren.

Zur Person

Catrin Ferrari-Brunnenfeld ist gebürtige Lungauerin und besser bekannt als cookingCatrin. Auf ihrem Kulinarikportal und in ihren Magazinen nehmen Catrin, ihr Mann Carletto und ihr Team ihre Leser mit auf kulinarische Entdeckungsreisen ins In- und Ausland. Es dreht sich alles um Rezepte, hauptsächlich aus der österreichischen und mediterranen Küche. „Ich liebe es, althergebrachte Rezepte zeitgemäß zu interpretieren und damit den Bogen zwischen Tradition und Moderne zu spannen!“ Als Verlegerin des eigenen Printmagazins „Köstlich“ und Betreiberin des Kochstudios „Die Kuchl Klagenfurt“ coacht sie auch Firmen, ist Autorin mehrerer eigener Kochbücher, ist als Testimonial und Markenbotschafterin tätig, bewirbt hochwertige Lebensmittel und ist Social-Media-Profi.