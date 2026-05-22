Graukasnocken
Zutaten:
- 3 Eier
- 20 dag Knödelbrot
- 1 kleine Zwiebel
- 1 dl Milch
- 1/2 dl Schlagrahm
- Butter
- 15 dag Graukas
- Parmesan
- Schnittlauch
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung:
- Zwiebel fein hacken, in Butter andünsten und mit dem Knödelbrot vermischen.
- Eier und lauwarme Milch verquirlen, mit Salz und Pfeffer würzen und über das Knödelbrot gießen. Vorsichtig vermengen.
- Tipp: Graukäse ist sehr würzig, beim Abschmecken behutsam vorgehen.
Schlagrahm erhitzen. Zerbröselten Graukas dazugeben und bei wenig Hitze schmelzen. Unter das Knödelbrot mengen. Zugedeckt eine halbe Stunde rasten lassen.
- Aus der Teigmasse 15 Nocken stechen. In Salzwasser etwa acht Minuten mehr ziehen als kochen lassen. Aus dem Wasser heben, abtropfen lassen und in heißer Butter wälzen. Anrichten und mit Parmesan bestreuen. Butter darüberträufeln und mit Schnittlauchröllchen bestreuen.
- Eventuell mit gedünsteten Paradeisern anrichten. Dafür Fleischparadeiser entkernen und in Spalten schneiden, Kirschparadeiser halbieren. In einer Pfanne mit Rosmarin, Knoblauch, Pfeffer, Balsamico-Essig und Olivenöl mischen und bei wenig Hitze ca. zehn Minuten garen. Mit Salz würzen.
Dagobert-Rezepte © Spencer Davis