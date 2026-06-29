Dauer: 15 Minuten, Menge: 4 Portionen

Zutaten für die Gazpacho:

½ Salatgurke

2 rote Paprika

300 g Tomaten

500 g Wassermelone

4 EL Olivenöl

3 EL Weißweinessig

2 EL Gewürz Burgl‘s Tomatensoße- & -suppen

Salz & Pfeffer

einige Eiswürfel

Für das Topping:

½ Salatgurke

2–3 Radieschen

einige Cherry-Tomaten

Zubereitung:

Gurke, Paprika, Tomaten und Wassermelone putzen, die Melone von Schale und Kernen befreien und alles in Stücke schneiden. Das Gemüse und die Melone mit den restlichen Zutaten cremig pürieren und in Schüsseln anrichten. Salatgurke, Radieschen und Tomaten waschen, putzen und in mundgerechte Stücke schneiden. Die Gazpacho mit den Toppings servieren. Dazu passt geröstetes Weißbrot.

Zur Person

Catrin Ferrari-Brunnenfeld ist gebürtige Lungauerin und besser bekannt als cookingCatrin. Auf ihrem Kulinarikportal und in ihren Magazinen nehmen Catrin, ihr Mann Carletto und ihr Team ihre Leser mit auf kulinarische Entdeckungsreisen ins In- & Ausland. Es dreht sich alles um Rezepte, hauptsächlich aus der österreichischen und mediterranen Küche. „Ich liebe es, althergebrachte Rezepte zeitgemäß zu interpretieren und damit den Bogen zwischen Tradition und Moderne zu spannen!“ Als Verlegerin des eigenen Printmagazins „Köstlich“ und Betreiberin des Kochstudios „Die Kuchl Klagenfurt“ coacht sie auch Firmen, ist Autorin mehrerer eigener Kochbücher, ist als Testimonial und Markenbotschafterin tätig, bewirbt hochwertige Lebensmittel und ist Social-Media-Profi.