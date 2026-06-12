Gefüllte Kohlrabi
Zutaten für 4 Personen.
- 4 gleich große Kohlrabi (1 bis 1,2 kg)
- 1/4 kg Blattspinat
- 1/4 kg Erdäpfel
- 10 dag Ziegenfrischkäse
- 1 Knoblauchzehe
- 2 Schalotten
- 1 dl Schlagrahm
- Muskatnuss
- Butter
- Parmesan
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung.
- Kohlrabi schälen und in kochendes Salzwasser legen. Eine gute halbe Stunde bei milder Hitze kochen, abseihen und mit Eiswasser abschrecken.
- Das Innere der Kohlrabi aushöhlen – am besten gelingt das mit einem Kugelausstecher. 10 dag vom Inneren abwiegen und in Würfel schneiden. Den Rest für eine Suppe oder ein Püree – z. B. mit Erdäpfeln – verwenden.
- Die Erdäpfel in Salzwasser kochen, schälen und in Würfel schneiden. Den Spinat blanchieren, mit Eiswasser abschrecken, gut abtropfen lassen und grob hacken.
- Schalotten und Knoblauch fein hacken. In etwas Butter andünsten. Spinat und Erdäpfelwürfel dazugeben und andünsten. Mit Schlagrahm ablöschen und etwas einkochen lassen. Den Ziegenkäse dazugeben. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken.
- Die Kohlrabi damit füllen und in eine mit Butter ausgestrichene Auflaufform setzen. Noch etwas Parmesan darüberreiben. Die Kohlrabi ins 200 Grad heiße Backrohr schieben und eine knappe halbe Stunde backen.