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Amsterdam/London
Weiter pro-palästinensische Proteste an europäischen Unis
Die Proteste gegen den Krieg im Gazastreifen an europäischen Universitäten sind am Dienstag fortgesetzt worden. In Berlin errichteten Demonstranten ein Protestcamp auf einem Hof der Freien Universität (FU), das am Nachmittag laut Polizei geräumt wurde. Der Lehrbetrieb wurde für den Tag weitgehend eingestellt. In Leipzig wurde die Uni am Abend nach der Besetzung des Audimax geräumt. Auch in Österreich, der Schweiz und in den Niederlanden gab es Proteste.