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Wien
Kohlenstoff-Entnahme aus Atmosphäre kann Klimaschutz helfen
Die direkte Entnahme von Kohlenstoff aus der Luft und seine permanente Speicherung wären eine probate Klimaschutz-Technologie, wenn sie sich so schnell entwickelt wie etwa die Sonnenenergietechnik, berechnete ein internationales Team unter Beteiligung des Complexity Science Hub (CSH) in Wien. Dann könnte man damit bis 2050 jährlich an die fünf Gigatonnen CO2 aus der Atmosphäre verschwinden lassen. Weltweit betragen die Emissionen derzeit über 40 Gigatonnen.