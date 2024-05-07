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Zagreb/Malmö/Wien
Favorisiertes Kroatien ist voll und ganz im ESC-Fieber
Kroatien fiebert dem Eurovision Song Contest (ESC) entgegen: Die internationalen Wettbüros sehen den Ländervertreter Baby Lasagna derzeit schließlich als Favoriten auf den Sieg beim 68. ESC in Malmö. Während Baby Lasagna mit "Rim Tim Tagi Dim" am heutigen Dienstag im 1. Halbfinale antritt, ist der Blick in seinem Heimatland schon auf das Samstagsfinale gerichtet. In der Hauptstadt Zagreb wird so zum ersten Mal in der Geschichte ein Public Viewing des ESC-Finales organisiert.