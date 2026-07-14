Gratis Kinderkarte: Steiermark-Card 2026. Jetzt auch als digitale Karte bestellbar!

Wir-Zeit ist die schönste Zeit! Es braucht nicht viel für echte Wir-Zeit. Nur deine Lieblingsmenschen und die Steiermark-Card. 2026 stecken ca. 180 Ausflugsziele in der Steiermark-Card. Gratiseintritte und Rabatte und Benefits bei über 50 Vorteilspartnern warten von 1. April bis 31. Oktober 2026.

Von Berg bis See, von Wasser bis Museum, von Action bis Kulinarik – die Steiermark bietet so viele Möglichkeiten für gemeinsame Erlebnisse. Also, einfach Karte einpacken und Wir-Zeit genießen! Weil es einfach praktisch ist, wenn man all das ganz unkompliziert mit einer Eintrittskarte besuchen kann, gibt es die Steiermark-Card.

Nimmt ein Erwachsener den freien Eintritt zu jedem enthaltenen Ausflugsziel einmal in Anspruch, käme er so auf einen Gegenwert von 2000 Euro – die Rabatte und Benefits bei über 50 Vorteilspartnern noch gar nicht eingerechnet.

Alle Infos zu den Öffnungszeiten der einzelnen Ausflugsziele finden Sie unter: www.steiermark-card.net

Aktion nur gültig für Kleine Zeitung Club-Mitglieder. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse.

Die Kleine Zeitung GmbH ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.