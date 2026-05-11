Große Filme zum kleinen Preis.

Club-Mitglieder erhalten mit Gutschein jeden Dienstag Kinokarten zum ermäßigten Preis von nur 6,50 Euro je Eintrittskarte. Exklusiv in allen Cineplexx- und Constantin-Film-Kinos in der Steiermark und in Kärnten.

Wie es funktioniert? Einfach nachfolgenden Gutschein gemeinsam mit Ihrer Club-Karte oder Ihrem Kundenprofil in der Kleine Zeitung App an der Kinokasse vorweisen.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten jeden Dienstag Kinokarten zum ermäßigten Preis von nur 6,50 Euro* je Eintrittskarte.

Gutschein-Code: Dieser wechselt wöchentlich und kann unter nachfolgendem Link heruntergeladen und selbst gedruckt oder vor Ort an der Kinokassa vorgezeigt werden.

Gutschein direkt über Ihr Smartphone einlösen:

Ab sofort können Sie Kleine Zeitung Club-Gutscheine auch ganz bequem über Ihr Smartphone einlösen. Klicken Sie einfach auf den nachfolgenden Button und Sie gelangen direkt zu Ihrem Gutschein. Bitte folgen Sie den Anweisungen und klicken Sie erst auf „Jetzt einlösen“ wenn Sie sich an der Kassa befinden und die Ermäßigung nutzen möchten. So haben Sie Ihre Kleine Zeitung Club-Gutscheine immer mit dabei. Um diese Funktion nutzen zu können, ist eine kostenlose Registrierung auf kleinezeitung.at erforderlich, inklusive Hinterlegung Ihrer Kundennummer im Account.

Aktionszeitraum bis 31. 12. 2026, Ausnahme: Wenn Dienstag ein Feiertag ist oder Aktionstage stattfinden. Pro Club-Karte max. zwei ermäßigte Karten erhältlich.

Gültig in folgenden Kinos: Cineplexx Graz, Annenhof Kino, Geidorf Kunstkino, Cineplexx Leoben, Cineplexx Weiz, Cineplexx Villach, Stadtkino Villach, Cineplexx Spittal

*Gültig für eine auf cineplexx.at ausgewiesene reguläre Vorstellung in den angeführten Cineplexx- und Constantin-Film-Kinos in der Steiermark und in Kärnten. Für Filme mit Überlänge, Digital Cinema 3D, Cinegold-Sitzplatzkategorien, Premium, Dolby Atmos, Imax und MX4D wird ein Zuschlag verrechnet. Gilt nicht für Sondervorstellungen. Kein Online-Kauf und keine Barablöse mit diesem Gutschein möglich.

Weitere Infos unter www.cineplexx.at oder an der Kinokassa!