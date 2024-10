1. Vielfalt der Stipendienarten

Bereits in Schule und Universität werden gute Leistungen belohnt: Besonders fleißige Schülerinnen und Schüler können sich für Bildungsstipendien bewerben. Häufig gibt es auch Stipendien für MBA-Studiengänge (Master of Business Administration), wie beispielsweise für das Executive-MBA Programm an der CLU University, California. Sie sehen also: Stipendien gibt es nicht nur für herausragende schulische Leistungen, sondern viele Programme unterstützen Bewerberinnen und Bewerber mit spezifischen Interessen, ehrenamtlichen oder besonderen beruflichen Zielen, lange nach dem Abschließen einer Ausbildung. Prüfen Sie daher alle Optionen, um das passende Stipendium zu finden und geben Sie sich nicht zu schnell geschlagen!



2. Aufregende Erfahrungen

Freuen Sie sich vorab schon auf eine aufregende und lehrreiche Zeit. Stipendien sind für viele Menschen die Möglichkeit, selbst das erste Mal Erfahrungen in internationaler Umgebung oder im Ausland zu sammeln. Es muss aber gar nicht so weit weg sein. Auch vor der eigenen Haustüre gibt es die Chance, renommierte internationale Ausbildungen abzuschließen. Valerie Böckel ist beispielsweise Absolventin des Executive-MBA-Programm der CLU (California Lutheran University) am Standort Graz: „Ein amerikanisches MBA-Programm hier in Österreich? Mein Interesse war sofort geweckt! Wo sonst bekommt man die Möglichkeit, amerikanisches Studentenflair hier im eigenen Land genießen und mit seinem privaten und beruflichen Alltag verbinden zu können?“

Valerie Böckel ist von dem amerikanischen MBA-Programm in Österreich begeistert © Alina Reimelt

3. Stipendium und Beruf

Einmal erhalten, muss das Stipendium in der Regel durch gewisse Leistungen aufrechterhalten werden. Achten Sie auf die Bedingungen, um die Förderung langfristig zu sichern und vergewissern Sie sich, dass Sie dem zeitlichen Aufwand gewachsen sind. Gute Neuigkeiten hierbei: Viele Stipendien lassen sich optimal mit Studium oder Beruf vereinbaren und ergänzen meist noch dazu. „Die Kombination aus Onlinekursen und Präsenzwochenenden ließ sich mit meinem Job als Sales Managerin in einem globalen Wirtschaftsunternehmen vereinbaren und ermöglichte mir meine neu gewonnenen Perspektiven direkt umzusetzen“, so Julie Magnien, Absolventin der CLU California, über ihre Ausbildung.

„Der Executive MBA war das fehlende Puzzlestück in meiner persönlichen Entwicklung“ erzählt Julie Magnien © IBSA

4. Zusätzliche Vorteile

Stipendien bieten aber mehr als nur finanzielle Unterstützung: Denn das Wissen, welches Sie während Ihres Stipendiums erhalten, ist oft Gold wert und kann ganz neue Türen für Sie öffnen. „Besonders herausragend waren für mich die Professor:innen, die zum einen ihr internationales Know-how aus langjähriger beruflicher Praxis eingebracht und uns gleichzeitig aber auch gecoacht und in unserem Vorankommen unterstützt haben“, weiß Valerie Böckel Absolventin der CLU California. Viele Programme ermöglichen den Zugang zu Netzwerken, Mentoring oder exklusiven Veranstaltungen. „Das MBA-Programm der CLU hier in Graz hat mir während der 15 Monate ermöglicht, nicht nur beruflich, sondern auch persönlich zu wachsen und auch das entstandene Netzwerk zu meinen Kolleg:innen und Professor:innen empfinde ich als große Bereicherung“, ergänzt Böckel.

5. Fristen im Blick behalten

Sobald Sie alle oben genannten Aspekte bedacht haben, geht es darum, sich zeitlich zu organisieren. Viele Stipendienprogramme haben frühe Bewerbungsfristen. Hierbei empfiehlt es sich, in eine zeitgerechte Vorbereitung zu investieren, um alle Unterlagen vor der Frist abzugeben. Damit haben Sie nicht nur eine stressfreie Zeit in der Bewerbungsphase, sondern auch bessere Chancen auf eine positive Antwort.

Entstanden in Kooperation mit IBSA GmbH.