Powerstoff aus zwei Teilen Wasser- und einem Teil Sauerstoff: Unser Wasser hat’s drauf. © Jacob Lund - stock.adobe.com

Bezahlte Anzeige

Austropop-Barde Reinhard Fendrich besingt das klare Gebirgswasser, „fast wie die Tränen von an Kind“, die Seer haben dem wilden Nass den Song „Wilds Wossa“ gewidmet und schon in der Bundeshymne wird das „Land der Strome“ gepriesen: Österreich und das Wasser – diese Kombination geht zu gut zusammen. Dass wir in einem der einladendsten Landstriche Europas leben, haben wir vor allem unserem Wasserreichtum zu verdanken, der nicht nur für grüne Wiesen und Wälder, sondern auch für eine nachhaltige Energieversorgung sorgt. Wir haben fünf interessante Fakten über das kostbare, kühle Nass für Sie.

Mehr als nur Leitungswasser: In Österreich fließt beste Qualität aus der Leitung. Foto © Rainer Fuhrmann - stock.adobe.com

1. Österreich ist Wasserland

2.194 ist eine ganz schön hohe Zahl. Unglaublich, aber wahr: Genau so viele Fließgewässer – also Flüsse und Bäche – gibt es in Österreich. Zusammengenommen sind sie stolze 100.000 Kilometer lang und könnten damit zweieinhalb Mal die Erde umspannen. Sehen wir uns die stehenden Gewässer, also Seen, Teiche oder Lacken an, ist die Zahl sogar noch beeindruckender: In Österreich gibt es mehr als 25.000 stehende Gewässer mit einer Fläche größer als 250 m². Das wiederum sind 35 Fußballfelder und das finden wir ziemlich beeindruckend. Viele davon haben sogar Trinkwasserqualität – und Trinkwasser ist unser kostbarstes Gut.

Ein Tag am See – viele davon haben bei uns sogar Trinkwasserqualität. Foto © Boggy - stock.adobe.com

2. Unser Wasser ist top

In Sachen Wasserqualität ist Österreich ganz vorne dabei. Die UNESCO bewertet regelmäßig die Trinkwasserqualität von 122 Staaten weltweit. Mit dem 18. Platz kann die Alpenrepublik ganz vorne mitspielen. Zum Vergleich: Unsere deutschen Nachbarn landen abgeschlagen auf Platz 56. Ebenfalls top platziert sind übrigens Finnland, Kanada, Neuseeland und die Schweiz – alles Länder mit hohen und gut geschützten Wasservorkommen.

Nicht viele Länder sind mit so hervorragenden Wasservorkommen ausgestattet wie Österreich. Foto © Panumas - stock.adobe.com (Panumas Yanuthai)

3. Wasser ist ein nachhaltiger Energielieferant

Vielleicht gehören Sie zu der Generation, die live dabei war, als das Atomkraftwerk in Zwentendorf damals gebaut – und nie in Betrieb genommen wurde. Möglich gemacht hat das unter anderem die gute Nutzung der Wasserkraft zur Energiegewinnung. Dank unserer reichen Wasservorkommen können wir in Österreich voll auf erneuerbare Energie setzen: Der Anteil an Wasserkraft beträgt über ein Drittel – und das ist gerade in Zeiten des Klimawandels von unschätzbarem Wert.

Energiegeladen: Wasser ist eine wichtige Quelle für erneuerbare Energie. Foto © Markus - stock.adobe.com

4. Trinkwasser ist unser größter Schatz

Wir haben ja bereits erwähnt, dass Österreich eines der Länder mit der weltweit besten Wasserqualität ist. Wien ist sogar die Millionenstadt mit dem weltbesten Wasser und auch in den anderen Bundesländern ist das Leitungswasser nicht nur bedenkenlos trinkbar, sondern eine echtes Schmankerl. Klar, dass dieser Schatz schützenswert ist – zumal anderswo mit Trinkwasser zu Lasten der Bevölkerung Geschäfte gemacht werden. Im Jahr 2010 wurde das Recht auf sauberes Wasser von der UNO sogar als Menschenrecht anerkannt. Diese Einstellung teilt man übrigens auch im österreichischen Parlament, wo man Wasser als öffentliches Gut in der Verfassung verankern will.

Beim Wandern einen schnellen Schluck aus dem Bach nehmen? Kein Problem bei unserer Wasserqualität. Foto © Alena Ozerova - stock.adobe.com (Alena Ozerova)

5. Dank unserem Wasser bewahren wir einen kühlen Kopf

Der Klimawandel ist dieser Tage ja leider in aller Munde – kein Wunder, denn die Erde erwärmt sich dramatisch schnell. In Österreich hilft uns das Wasser, im wahrsten Sinne des Wortes einen kühlen Kopf zu bewahren, denn die reichen Wasservorkommen regulieren den Temperaturhaushalt und helfen, das Gleichgewicht zu bewahren. Noch ein Grund mehr, unser Wasser zu schützen und es für kommende Generationen zu bewahren.

Entstanden in Kooperation mit SPÖ Kärnten.