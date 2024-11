Mehr als 18.500 Menschen sind in Kärnten im mobilen oder stationären Pflegedienst tätig. Sie unterstützen unzählige Menschen in Lebenssituationen, in denen sie alleine nicht mehr zurechtkommen. Sie kümmern sich um die physische und emotionale Gesundheit ihrer Patient:innen und bieten Unterstützung bei der Genesung oder bei chronischen Krankheiten.

Der Pflegeberuf ist von unschätzbarem Wert und trägt maßgeblich zur Gesundheit und zum Wohlbefinden der ganzen Gesellschaft bei. Mit dem Vita-Pflegeaward wurde eine brillante Form der Auszeichnung geschaffen, die heuer das dritte Jahr in Folge Pflegekräfte ehrt, die durch ihr vorbildhaftes Verhalten, ihre Leidenschaft und ihren Einsatz herausragen. „Die Volksbank Kärnten ist überzeugte Sponsorpartnerin von Beginn an. Der Vita-Award zollt einerseits höchste Anerkennung und Wertschätzung für die unermüdliche Arbeit und das Engagement der Pflegekräfte und motiviert andererseits, dem Beispiel zu folgen und sich für diesen sinnstiftenden Beruf zu entscheiden“, so Dir. Heinz Strohmayer, Leiter Vertriebsmanagement in der Volksbank Kärnten.

Aus 550 Einreichungen wurden in sechs Kategorien die Sieger:innen gewählt. Dir. Strohmayer überreichte in der Kategorie „Vorbild“ gemeinsam mit Brigitte Pekastnig vom Roten Kreuz den Preis an Julia Hutter vom SeneCura Pflegezentrum in St. Veit an der Glan. Ihr Erfolgsgeheimnis: Mit Herz und Empathie dabei sein und andere so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte.