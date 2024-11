Es weihnachtet…

Sind Sie schon auf der Suche nach den perfekten Weihnachtsgeschenken? Diesmal soll es etwas ganz Besonderes sein, das sich vom Klassischen abhebt? Wollen Sie dieses perfekte Shopping-Erlebnis mit einem Ausflug oder einem kurzen Abstecher nach Slowenien verknüpfen? Dann nichts wie ab zum nächsten Grenzübergang zu den Kompas-Shops, die täglich – auch am Wochenende – für Sie geöffnet sind!

© KK

Hochwertig und exklusiv

Heute wie damals sind die Kompas-Shops für ihre hochwertige Kosmetik, Markenkleidung, Modeaccessoires, Getränke, Süßigkeiten renommierter Hersteller weit über die Grenzen hinaus bekannt: Hier findet jeder, was sein Herz begehrt zu wirklich günstigen Preisen. Besser noch: In der exklusiven Produktpalette, auch als »travel retail exclusive« bekannt, finden Sie einzigartige Artikel, die es auf den heimischen Märkten in der Form nicht gibt. So ist es ganz einfach ein edles, einzigartiges Geschenk, das mit höchster Qualität überzeugt und Ihre Liebsten begeistert, ohne viel Zeitaufwand zu besorgen. Die Kompas-Shops befinden sich nämlich direkt an der Grenze und liegen somit ohne Umwege direkt auf Ihrer Strecke – egal, ob Sie der Weg weiter nach Slowenien führt oder ob Sie nach dem Besuch Ihres Kompas-Shops wieder nach Hause fahren.

Monatlich -25 % für treue Kunden

Sie haben das perfekte Geschenk gefunden, möchten aber Ihre Geldbörse schonen? Dann holen Sie sich im nächstgelegenen Kompas-Shop Ihre Treuekarte und erhalten Sie einmal monatlich einen Preisnachlass von 25 % auf den Artikel Ihrer Wahl. Besonders günstige Produkte sind mit der Bezeichnung »Kompas-Cena« versehen. Außerdem sind die Prospekte und Produktbeschreibungen mehrsprachig, wodurch Sie sich über das Angebot in Ihrer Sprache informieren können. So können Sie effizient, ohne großen Zeitaufwand günstig verschiedenste Top-Produkte von höchster Qualität einkaufen.